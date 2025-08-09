আলাউদ্দীন আলীকে নিয়ে রফিকুজ্জামানের আক্ষেপ

আলাউদ্দীন আলীকে নিয়ে রফিকুজ্জামানের আক্ষেপ
একটি গান সৃষ্টির সঙ্গে কণ্ঠশিল্পী ছাড়াও যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন গীতিকবি। গানের সূত্র ধরেই বাংলা সংগীতের অসাধারণ সুরস্রষ্টা ও সংগীত পরিচালক আলাউদ্দীন আলীর সঙ্গে কিংবদন্তি তুল্য গীতিকবি মোহাম্মদ রফিকুজ্জামানের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সম্পর্ক একপর্যায়ে আত্মার বন্ধনে রূপ নেয়।
মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান ও আলাউদ্দীর আলী জুটির কল্যাণে অনেক অনুপম সুরের গান তৈরি হয়েছে। এ জুটির ‘ভালোবাসা যত বড় জীবন তত বড় নয়’, ‘এ জীবন তোমাকে দিলাম ও বন্ধু’, ‘আমার মতো এত সুখী’সহ অনেক গানের কথা বলা যায়।
আজ (৯ আগস্ট) সুরস্রষ্টা আলাউদ্দীন আলীর মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে গভীর ভালোবাসায় তাকে স্মরণ করেছেন গীতিকবি মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান। তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাউদ্দীন আলীকে নিয়ে একটি পোস্ট দিয়েছেন। এতে তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন, ‘আলাউদ্দীন আলীকে নিয়ে লিখতে গেলে, দুটি আক্ষেপের কথা মনে আসে।’ প্রথমটিতে মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান লিখেছেন, ‘ও (আলাউদ্দীন আলী) শেষের দিকে প্রায়ই বলতো, “আপনার সঙ্গে যে কেন আরও ১০টা বছর আগে থেকে কাজ করা হলো না।” আক্ষেপটা আমার ও হতো।’
মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান
এরপর মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান লিখেছেন, ‘ওর কি ওর কি চলে যাবার এতোই তাড়া ছিল? এতোই?’
সুরস্রষ্টা আলাউদ্দীন আলী ২০২০ সালের আজকের দিনে না–ফেরার দেশে পাড়ি জমান। ৬৮ বছরের জীবনে তিনি যেভাবে বাংলা গানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছেন, তা অনন্তকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে সংগীতপ্রেমীদের কাছে। চলচ্চিত্র থেকে অডিও অ্যালবাম—সব জায়গাতেই কালজয়ী অনেক গান উপহার দিয়েছেন আলাউদ্দীন আলী।
এদিকে আলাউদ্দীন আলীর মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার সুর করা পাঁচটি গান নতুন সংগীতায়োজনে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন তার মেয়ে সংগীতশিল্পী আলিফ আলাউদ্দীন ও তার স্বামী ব্যান্ড তারকা কাজী ফয়সাল আহমেদ। গানগুলো গেয়েছেন মাইলসের হামিন আহমেদ, ওয়ারফেজের পলাশ, এলিটা করিম, পুষ্পিতা এবং ব্যান্ড পেন্টাগনের সদস্যরা। গানগুলো আজ থেকেই ফেসবুক, ইউটিউবসহ সব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত হবে।
এ গানগুলো হলো, ‘শেষ কোরো না’, ‘তোমাকে দেখলে একবার মরিতে পারি শতবার’, ‘হারানো দিনের মতো’, ‘যদি কোনো দিন কোনো মুক্তির কথা লিখতে হয়’ এবং ‘আমায় গেঁথে দাও না মাগো’।
আলাউদ্দীন আলী
সংগীতজীবনে আলাউদ্দীন আলী দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে গান তৈরি করেছেন। ‘একবার যদি কেউ ভালোবাসত’, ‘দুঃখ ভালোবেসে প্রেমের খেলা খেলতে হয়’, ‘শত জনমের স্বপ্ন তুমি’, ‘যে ছিল দৃষ্টি সীমানায়’, ‘সুখে থেকো ও আমার নন্দিনী’, ‘সূর্যোদয়ে তুমি’—এমন অসংখ্য গান তার সুরে সৃষ্টি হয়েছে, যা আজও নানার মাধ্যমে প্রচার হচ্ছে।
এ গুণী সুরকার ও সংগীত পরিচালক চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য আটবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে সাতবার সুরকার হিসেবে এবং একবার গীতিকার হিসেবে এ পুরস্কার পেয়েছেন।
এমএমএফ/এলআইএ/জেআইএম