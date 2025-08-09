  2. বিনোদন

এবার স্টোরিতে বড় ছেলে জয়ের ছবি দিয়ে আলোচনায় শাকিব

প্রকাশিত: ০৩:১০ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
ছেলের সঙ্গে শাকিব খান। ছবি: সংগৃহীত

শাকিব খানের সঙ্গে কয়েকদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে ছেলে শেহজাদ খান বীর ও শবনম বুবলীর ছবি প্রকাশ্যে আসায় আলোচনার ঝড় ওঠে। সেই আলোচনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও নতুন করে চর্চায় এসেছেন এ নায়ক।

শাকিব খানের ফেসবুকের স্টোরিতে জয়ের ছবি দেওয়ায় এ আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। এটি দেখে অনেকেই মন্তব্য করছেন, ‘তাহলে এবার কি অপুকে কাছে টেনে নেবেন শাকিব?’ কেউ বা আবার বলেছেন, ‘নিজের সন্তানদের নিয়ে এমন লুকোচুরি করার দরকারি কী?’ বিষয়টি নিয়ে তাদের অনুরাগীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও বিভিন্ন ধরনের পোস্ট দিচ্ছেন। কেউ কেউ বিষয়টি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখলেও প্রশংসাও করছেন অনেকে।

আজ (৯ আগস্ট) দুপুরের দিকে শাকিব খান তার ফেসবুক পেজের স্টোরিতে তার ছেলে আব্রাম খান জয়ের একটি ছবি শেয়ার করেন। এতে তিনি লিখেছেন, ‘মিস ইউ পাপা’।

শাকিব খান গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রে যান। এরপর জানা যায়, ছেলে শেহজাদ খান বীরকে নিয়ে সেখানে যাচ্ছেন শবনম বুবলীও। যাত্রার তারিখ গোপন রাখলেও রোববার (৩ আগস্ট) নিউইয়র্কে তাদের একসঙ্গে দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, ঢালিউডের এই দুই তারকাকে রোমান্টিক মুডেও পাওয়া গেছে।

নিউইয়র্ক থেকে বুবলী নিজেই ১১টি ছবি শেয়ার করেছেন, যা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। ছবিতে দেখা যায়, ছেলেকে নিয়ে সুন্দর সময় কাটাচ্ছেন শাকিব-বুবলী। কয়েকটি ছবিতে রোমান্টিক ভঙ্গিমায় ধরা দিয়েছেন তারা দুজনে। যা ঘিরে চলছে বিস্তর আলোচনা। যদি ডিভোর্সই হয়ে থাকে তবে দুজনে এত ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন কী করে, সেই প্রশ্নও উঠছে।

