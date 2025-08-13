ফিরছেন সেই ‘লালন কন্যা’
জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ক্লোজআপ ওয়ানের টপটেন-এ জায়গা করে নিয়েছিলেন পিয়া বৈশ্য। তার গানে মুগ্ধ হয়ে প্রতিযোগিতার অন্যতম বিচারক আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল তাকে দিয়েছিলেন ‘লালন কন্যা’ উপাধি। দীর্ঘ বিরতির পর আবারও গানে ফিরেছেন সেই পিয়া। তার কণ্ঠে এবার শোনা যাবে একটি আধুনিক লোক আঙ্গিকের গান।
পিয়ার গাওয়া নতুন গানটির শিরোনাম ‘আমারে কান্দাইয়া তুমি’। লিখেছেন সঞ্জয় সরকার, সুর করেছেন হাবিব মোস্তফা। অণু মোস্তাফিজের সঙ্গীতায়োজনে সম্প্রতি রাজধানীর একটি স্টুডিওতে গানটি রেকর্ড করা হয়েছে। সংগীতচিত্রেও দেখা দেবেন পিয়া নিজেই। অর্থাৎ ভিডিওসহ অবমুক্ত হচ্ছে নতুন গানটি।
২০০৫ সালে টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভিতে শুরু হয় ক্লোজআপ ওয়ান। প্রতিযোগিতায় লালন সাঁই ও জালাল উদ্দীন খাঁর গানই বেশি করেছিলেন পিয়া। প্রতিযোগিতার মৌলিক গানের পর্বে জুলফিকার রাসেলের কথা ও বাপ্পা মজুমদারের সুরে ‘তুমি অনুরোধ না, আদেশ করো’ শিরোনামের একটি আধুনিক ধারার মৌলিক গান গেয়েও প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন পিয়া। তারপর কোথায় হারালেন সম্ভাবনাময় এই শিল্পী। পিয়া বৈশ্য জাগো নিউজকে বলেন, ‘চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছিলাম। এ ছাড়া নানান ব্যক্তিগত কারণে বিরতি নিতে হয়েছিল। আশা করছি এখন থেকে আবারও নিয়মিত হবো।’
নতুন গান প্রসঙ্গে গানটির আয়োজক ও সুরকার হাবিব মোস্তফা বলেন, ‘সঞ্জয় সরকারকে অনেকে সাংবাদিক ও ছড়াকার হিসেবে চেনেন। কিন্তু তিনি যে একজন ভালো গীতিকারও, সেই পরিচয় পাওয়া যাবে এই গানে। গানটির প্রতিটি বাক্য দরদমাখা এবং হৃদয়গ্রাহী। চেষ্টা করেছি সেভাবেই সুরারোপ করতে। শিগগিরই দেশের একটি বড় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে গানটি রিলিজ হবে।
বাংলাদেশ টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত শিল্পী পিয়া বৈশ্য মঞ্চেও গান করেন। নিজের গাওয়া গানগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছেন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে।
এমকেআর/আরএমডি