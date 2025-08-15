শোকাহত মাহি যা লিখলেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার ৫০তম বছরে শোক প্রকাশ করেছেন ঢালিউড তারকা মাহিয়া মাহি। শোকাহত মাহি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেসবুকে লিখেছেন শেখ মুজিবকে নিয়ে। জানিয়েছেন তার আদর্শের কথাও।
‘ভালোবাসার রং’ সিনেমা দিয়ে ঢালিউডে অভিনয়জীবন শুরু করেন মাহিয়া মাহি। সিনেমার নানা অলিগলি পেরিয়ে মাহিকে দেখা গেছে রাজনীতির মাঠেও। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। অংশ নেন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সভা-সমাবেশেও। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়েছিলেন মাহি। দলীয় মনোনয়নবঞ্চিত হয়ে তিনি রাজশাহী-১ (তানোর-গোদাগাড়ী) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে করেন তিনি। হেরে যান আওয়ামী লীগের প্রার্থীর কাছে। দেশের পট পরিবর্তনের কিছুদিন পরই যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান মাহি।
কেন গেলেন যুক্তরাষ্ট্রে? জানতে চাইলে জাগো নিউজকে বলেছিলেন, ‘ভিসা পাওয়ার পর আর আসা হয়নি যুক্তরাষ্ট্রে। সময় বের করে আজ এলাম।’ দেশ ছেড়ে চলে গেলেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমার বাচ্চা দেশে আছে। নিউইয়র্ক ও আশপাশে ঘুরে দেশে ফিরে যাব।’
১৯৭৫ সালের আজকের দিকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার এ দিনে জাতীয় শোক দিবস পালন করলেও গত বছর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বাতিল করা হয় দিবসটি। তবে ফেসবুকে দিনটি স্মরণে শেখ মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন অনেকে। ঢালিউড তারকারাও আছেন সেই তালিকায়। ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে আলোচিত ঢালিউড অভিনেত্রী মাহিয়া মাহি লেখেন, ‘যতদিন বাঁচবো, আপনার আদর্শ আমৃত্যু বহমান থাকবে; রক্তের শিরা-উপশিরায়। বিনম্র শ্রদ্ধা হে জাতির পিতা।’
২০১৬ সালে সিলেটের ব্যবসায়ী পারভেজ মাহমুদ অপুকে বিয়ে করেন মাহি। ২০২১ সালে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন তিনি। ২০২১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রকিব সরকার নামের এক স্থানীয় রাজনীতিককে বিয়ে করেন তিনি। তাদের সংসারে জন্ম নেয় ছেলে ফারিশ। বিয়ের আড়াই বছরের মাথায় ভাঙ্গে সেই সংসারও। মাহিকে সর্বশেষ অতিথি চরিত্রে দেখা যায় ‘রাজকুমার’ সিনেমায়। সেখানে শাকিব খানের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি।
এমআই/আরএমডি