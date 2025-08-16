আইয়ুব বাচ্চুর জন্মদিন ঘিরে বিশেষ আয়োজন

আইয়ুব বাচ্চুর জন্মদিন ঘিরে বিশেষ আয়োজন
‘এলআরবি’ ব্যান্ডের কিংবদন্তি গায়ক, গিটারিস্ট ও সংগীত পরিচালক আইয়ুব বাচ্চুর ৬৩তম জন্মদিন আজ। প্রতি বছর দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী নানা আয়োজনে দিনটি স্মরণ করেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন করছে আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশন।
আজ (১৬ আগস্ট) বিকেল ৫টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হবে। ‘আইয়ুব বাচ্চু: সেলিব্রেটিং লাইফ, লিগ্যাসি অ্যান্ড চলো বদলে যাই’ শীর্ষক এ অনুষ্ঠানে থাকবেন শিল্পীর পরিবারের সদস্যরা, দীর্ঘ সংগীতযাত্রার সহযোদ্ধারা, গণমাধ্যমকর্মী ও সুহৃদরা।
‘এলআরবি’ ব্যান্ডের গিটারিস্ট আবদুল্লাহ আল মাসুদ জানান, অনুষ্ঠানে আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করবেন গীতিকবি শহীদ মাহমুদ জঙ্গী, ফিডব্যাকের দলনেতা ও সংগীতায়োজক ফোয়াদ নাসের বাবু, রেনেসাঁর নকীব খান, সোলসের পার্থ বড়ুয়া, দলছুটের বাপ্পা মজুমদারসহ অনেকে। পাশাপাশি এ প্রজন্মের শিল্পীরা পরিবেশন করবেন আইয়ুব বাচ্চুর কালজয়ী কিছু সৃষ্টি।
সীমিত পরিসরের এ আয়োজনে অতিথিদের কাছ থেকে নেওয়া হবে পরামর্শ, কীভাবে আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশনকে আরও সমৃদ্ধ করা যায়, যাতে আগামী প্রজন্ম কিংবদন্তি এই শিল্পীর সৃষ্টিকে জানার সুযোগ পায়।
এদিকে সুখবর দিয়েছেন আইয়ুব বাচ্চুর স্ত্রী ফেরদৌস আক্তার চন্দনা ও এলআরবি’র সদস্যরা। তাদের ভাষ্যে, এখনও শিল্পীর বেশ কিছু গান স্টুডিওতে রেকর্ড অবস্থায় আছে। পর্যায়ক্রমে সেগুলো প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে শ্রোতারা নতুন করে শুনতে পারবেন প্রিয় শিল্পীর অপ্রকাশিত গানগুলো।
- আরও পড়ুন:
আইয়ুব বাচ্চু: রুপালি গিটার ফেলে চলে যাওয়ার তিন বছর
আইয়ুব বাচ্চুর যতো অ্যালবাম
৬০০ টাকা নিয়ে ঘর ছেড়েছিলেন আইয়ুব বাচ্চু
শুধু গান নয়, আইয়ুব বাচ্চুর রেখে যাওয়া গিটার ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে একটি জাদুঘর তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীদের।
এলআইএ/এমএমএফ/জেআইএম