বিবেক অগ্নিহোত্রীর সিনেমার ট্রেলার প্রকাশে পুলিশের বাধা
‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’র নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রীর নতুন সিনেমা ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’র ট্রেলার প্রকাশকে ঘিরে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।
আজ (১৬ আগস্ট) কলকাতার বাইপাসের ধারে এক বিলাসবহুল পাঁচতারকা হোটেলে বিবেক অগ্নিহোত্রীর নতুন সিনেমা ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’র ট্রেলার প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠান শুরু হতেই বাঁধে বিপত্তি।
‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ সিনেমার নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রী অভিযোগ করেন, ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’র ট্রেলার লঞ্চ করতেই সেই বিলাসবহুল পাঁচতারকা হোটেল বুক করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের মাঝেই হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায়, এ সিনেমা টেলার লঞ্চ করা যাবে না। এরপরই অনুষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।
নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রী বলেন, কোন কারণ ছাড়াই প্রদর্শন কক্ষের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। সকাল থেকে প্রচুর পুলিশ এখানে জড়ো হয়েছে। আমরা তো চোর-ডাকাত নই। আমরা সিনেমা বানাই। সত্যজিৎ রায়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে তা ভাবিনি।
বিবেক আরও বলেন, এটা যদি একনায়কতন্ত্র না হয় তাহলে কি? এটা যদি ফ্যাসিজম না হয় তা হলে এটা কি? মানুষের কণ্ঠস্বর বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। আমেরিকায় ১২টি শহরে বাঙালিরা এ সিনেমা দেখেছে।
হোটেলের ভেতরে উত্তেজনার মধ্যেই একটা সময় কলকাতা পুলিশের সঙ্গে বসচায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রীকে।
- আরও পড়ুন:
দর্শক মাতাচ্ছে রজনীকান্তের ‘কুলি’, ২ দিনেই ১০০ কোটির পথে
বিবাহিত পুরুষদের সঙ্গে প্রেম নিয়ে খোলামেলা কঙ্গনা
একটি সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা পৌরসভার অনুমতি ছাড়াই নাকি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তাই কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। পরে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ খোঁচা দিয়ে বলেন, বিবেক অগ্নিহোত্রী একবার দ্য গুজরাট ফাইল তৈরি করুন।
এমএমএফ/জেআইএম