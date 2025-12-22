পথমূকাভিনয় পরিষদের স্থগিত হওয়া সম্মেলনের নতুন তারিখ ঘোষণা

পথমূকাভিনয় পরিষদের স্থগিত হওয়া সম্মেলনের নতুন তারিখ ঘোষণা
বাংলাদেশ পথমূকাভিনয় পরিষদের স্থগিত হওয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আসছে বছরে। আগামী ১৭ জানুয়ারি এই সম্মেলন হবে বলে পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
পথমূকাভিনয় পরিষদ বলেছে, গেল শুক্রবার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে দুইদিনব্যাপী সম্মেলন ও জাতীয় পথমূকাভিনয় উৎসব সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয়। অনুষ্ঠান শুরুর দেড় ঘণ্টার মাথায় বেলা ১১টায় শিল্পকলা একাডেমির কর্তৃপক্ষ সমস্ত অনুষ্ঠান স্থগিত ঘোষণা করে।
ফলে পথমূকাভিনয় পরিষদের দুদিনের অনুষ্ঠানমালাও স্থগিত হয়ে যায়। পথমূকাভিনয় পরিষদের চেয়ারপারসন রিজোয়ান রাজন বলেছেন, ‘যথারীতি সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং দল পরিচিতি ও সাধারণ সভার কার্যক্রম চলার সময় শিল্পকলা একাডেমি সমস্ত অনুষ্ঠান স্থগিত ঘোষণা করে।’
কাউন্সিল অধিবেশনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, গাজীপুরসহ বিভিন্ন জেলা থেকে ২০টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন বলেও জানান তিনি।
অনুষ্ঠান স্থগিতের আগে উৎসব কমিটির সদস্য সচিব ইহতিয়াজ ত্বকীর পরিচালনায় সভার শুরুতে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর ঘটনায় দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উৎসব কমিটির আহ্বায়ক আসবাবীর রাফসান সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন।
এসময় উপস্থিত দলগুলোর মধ্যে ছিল- প্যান্টোমাইম মুভমেন্ট, সাইলেন্ট থিয়েটার, নাট্যতরী, মুক্ত বিহঙ্গ, প্রদীপ্ত প্যান্টোমাইম, মুক্তমঞ্চ নির্বাক দল, মাইমো টেলস, মাইম ফর চিলড্রেন, মাইম ফেইস, নিমজ্জন, নওগা মাইম থিয়েটার, স্বাপ্নিক ও পূরাণ। সংগঠনগুলো একে একে তাদের দলের কার্যক্রম তুলে ধরে।
সম্মেলনের অংশ হিসেবে ছিল সেমিনার। এতে প্রবন্ধ পাঠ করার কথা ছিল মো. কামরুল হাসান খান। রিজোয়ান রাজন বলেন, ‘প্রবন্ধকার এবং আলোচক বাকার বকুল, বীথি ঘোষ, হুমায়ুন আজম রেওয়াজসহ অনেকে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে অনুষ্ঠানটি মাঝপথে স্থগিত করতে বাধ্য হয়।’
শিল্পকলা থেকে আয়োজনটি স্থগিত ঘোষণা করার কারণে পরিষদের চেয়ারপারসন রিজোয়ান রাজন সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তভাবে পথমূকাভিনয়ের সম্ভাবনা তুলে ধরেন এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানান।
বাংলাদেশ পথমূকাভিনয় পরিষদ আগামী ১৭ জানুয়ারি পরিসরে কাউন্সিল অধিবেশন আয়োজন করে পরবর্তী দুবছরের জন্য নতুন জাতীয় নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
