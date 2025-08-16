দর্শক মাতাচ্ছে রজনীকান্তের ‘কুলি’, ২ দিনেই ১০০ কোটির পথে
দীর্ঘ প্রতীক্ষিত দক্ষিণী সিনেমা ‘কুলি’ প্রেক্ষাগৃহে দারুণ সাড়া ফেলেছে। দক্ষিণী সিনেমার সুপার স্টার রজনীকান্তের এ সিনেমাটি ১৪ আগস্ট মুক্তির পর থেকেই দর্শক মাতাচ্ছে। হৃতিক রোশনের ‘ওয়ার ২’র সাথে তুমুল প্রতিযোগিতা থাকলেও প্রথম দিনেই সিনেমাটি ৬৫ কোটি রুপি আয় করে সবার নজর কেড়েছে।
আন্তর্জাতিক বাজারে এর মধ্যেই ১৫০ কোটির বেশি আয় করেছে রজনীকান্ত অভিনীত এ সিনেমা। এখন দেখার বিষয়—মাত্র দুই দিনেই কি এটি ভারতের ১০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছাতে পারে কিনা।
রজনীকান্তের ‘কুলি’ বক্স অফিসের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে, যা এত বড় আন্তর্জাতিক অভিষেক অর্জনকারী প্রথম তামিল সিনেমা। এটি উল্লেখযোগ্য প্রচারণা তৈরি করেছে এবং এই বছর ভারতের সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমাগুলোর মধ্যে একটি হওয়ার পথে রয়েছে। বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা ওয়েব সাইট ‘স্যাকনিল্ক’র মতে, সিনেমাটি ১০০ কোটি রুপি ক্লাবের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে।
মাত্র দুই দিনের মধ্যেই ‘কুলি’ ১০০ কোটি রুপি আয়ের মাইলফলক অতিক্রম করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতা দিবস এবং জন্মাষ্টমীর উপলক্ষে দীর্ঘ ছুটির কারণে সিনেমাটি লাভবান হচ্ছে। স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগে মুক্তির সময়সূচি, আগামী দিনে বক্স অফিসের সংখ্যা আরও বড় করার আশা করা হচ্ছে। তাই দুই দিনে সিনেমাটি ১০০ কোটি রুপি আয় করতে ব্যর্থ হলেও চলতি ছুটিতেই এটি এই সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।
সমালোচকদের মিশ্র পর্যালোচনা সত্ত্বেও, সিনেমাটির বক্স অফিসে অসাধারণ সাফল্য রজনীকান্তের তারকাখ্যাতির প্রমাণ দিয়েছে। ‘কুলি’ রজনীকান্তের ক্যারিয়ারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে পৌঁছেছে, তার অতুলনীয় তারকাখ্যাতির ৫০ বছর উদযাপন করছে। লোকেশ কাঙ্গরাজ এমন একটি সিনেমা তৈরি করেছেন অ্যাকশনের যাতে সাথে স্মৃতির মিশ্রণ রয়েছে।
ভারতের স্বাধীনতা দিবসের উৎসব এবং দীর্ঘ ছুটি সামনে রেখে, বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে ‘কুলি’ তার রেকর্ড-ভাঙা প্রচারণা অব্যাহত রাখবে, তামিল সিনেমার ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম ব্লকবাস্টার হিসেবে সিনেমাটি জায়গা করে নেবে।
স্বর্ণ চোরাচালানের ঘটনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে কুলি সিনেমার গল্প, যেখানে এক কুলির অতীত আর বর্তমানের টানাপোড়েন তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় সাড়ে ৩০০ কোটি রুপি বাজেটের সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে।
রজনীকান্তের সঙ্গে এই সিনেমায় আছেন নাগার্জুন, শ্রুতি হাসান, সত্যরাজ, সৌবিন সাহির, উপেন্দ্র প্রমুখ। অতিথি চরিত্রে দেখা যাবে আমির খানকে।
এমএমএফ/এমএস