এলিটার কণ্ঠে রুনা লায়লার গান

এলিটার কণ্ঠে রুনা লায়লার গান
উপমহাদেশের খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী রুনা লায়লার গাওয়া দেশের গান ‘আমায় গেঁথে দাওনা মাগো’ গানটি নতুন আঙ্গিকে গাইলেন এলিটা করিম। গানটির গীতিকার নজরুল ইসলাম বাবু ও সুরকার আলাউদ্দিন আলী। নতুন সংগীতায়োজন করেছেন কাজী ফয়সাল আহমেদ। এটি আলাউদ্দিন আলীর পাঁচটি গানের নতুন সংগীতায়োজনের অংশ, যা তার মেয়ে আলিফ আলাউদ্দিন ও ব্যান্ড তারকা স্বামী কাজী ফয়সাল আহমেদ পরিচালিত।
শওকত আলী রানার নির্দেশনায় এ গানের ভিডিওতে দেখা গেছে এলিটা করিমকে, পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সংগীত পরিচালক কাজী ফয়সাল। গানটি গত বৃহস্পতিবার আলিফ আলাউদ্দিনের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে প্রকাশ হয়েছে।
এলিটা করিম বলেন, ‘জনপ্রিয় এ দেশের গান নতুন করে গাওয়া তার জন্য সম্মানের।’ তিনি আরও বলেন, ‘মূল গানের সুর ও আবহ ভক্তরা ভালোভাবে অনুভব করতে পারবেন এমনভাবে আমরা নতুন আঙ্গিকে তৈরি করেছি।’
আলাউদ্দিন আলীর গান নতুন সংগীতায়োজনে প্রকাশ করা প্রসঙ্গে আলিফ আলাউদ্দিন বলেন, ‘আমরা চাই বাবার গানগুলো নতুন প্রজন্মের কানে পৌঁছাক। আজ যারা গান ও সুরে বেড়ে উঠছে, তারা হয়তো জানেই না যে মাঝে মাঝে শোনানো সে ক্ল্যাসিক গানগুলোর সুরকার আলাউদ্দিন আলী। আমরা চেষ্টা করেছি, অ্যাকুস্টিক আবহ বজায় রেখে গানের কথা ও সুর যেন শ্রোতারা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারেন।’
এ প্রজেক্টের আগের প্রকাশিত গানের মধ্যে রয়েছে ওয়ারফেজ ব্যান্ডের ভোকাল পলাশ নূরের ‘তোমাকে দেখলে একবার, মরিতে পারি শতবার’ এবং পেন্টাগন ব্যান্ডের ‘যদি কোনো দিন কোনো মুক্তির কথা লিখতে হয়।’ শিগগির মুক্তি পাবে আরও দুটি গান, ‘শেষ কোরো না শুরুতে খেলা’ (মাইলস ব্যান্ডের হামিন আহমেদ) ও ‘হারানো দিনের মতো হারিয়ে গেছ তুমি’ (পুষ্পিতা)। মূলত রুনা লায়লা ও মিতালী মুখার্জির গাওয়া এ গানগুলো নতুন প্রজন্মের কাছে আবারও জীবন্ত হয়ে উঠছে।
এ উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে সংগীতভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ায় এরই মধ্যে গানটি শেয়ার ও প্রশংসা করেছেন। নতুন আঙ্গিকের গানটি এরই মধ্যে দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে প্রশংসা পাচ্ছে।
