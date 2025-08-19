১৭ বছর পর গানের দল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন আসিফ

১৭ বছর পর গানের দল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন আসিফ
দেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর দীর্ঘ ১৭ বছর পর সংগীতসফরে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। আগামী ৩০ আগস্ট তিনি তার সংগীতদল ‘দ্য এ টিম’ নিয়ে দেশ ছাড়বেন। প্রায় দেড় মাসের এ সফরে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে অন্তত ১০টি কনসার্টে গান গাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তার। সঙ্গে থাকবেন কণ্ঠশিল্পী আতিয়া আনিসা।
রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পাসপোর্ট জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন বিদেশের কনসার্টে অংশ নিতে পারেননি আসিফ। ২০২৩ সালে ই-পাসপোর্ট হাতে পাওয়ার পর আবারও বিদেশের মঞ্চে গান গাওয়ার সুযোগ পান তিনি। তবে শর্ত ছিল নিজের গানের দলকে সঙ্গে নিয়ে তবেই বিদেশে কনসার্ট করবেন।
এরই মধ্যে মালদ্বীপে ‘দ্য এ টিম’ নিয়ে সফলভাবে কনসার্ট করেছেন তিনি। এবার সেই দল নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন।
আসিফ বলেন, ‘যাদের সঙ্গে দেশে গান গাই, তাদের নিয়েই বিদেশেও গান গাই। ২০০৬-০৭ সালে ল্যাপটপ মিউজিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় বিদেশে যন্ত্রশিল্পীদের চাহিদা কমে যায়। তখনই সিদ্ধান্ত নিই, নিজের দল ছাড়া কনসার্ট করব না। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে সফল হয়েছি। ৩০ আগস্ট আমেরিকার বাফেলোতে ঐতিহ্যবাহী ফোবানা কনভেনশনের মঞ্চে ‘দ্য এ টিম’ নতুন করে অভিষিক্ত হতে যাচ্ছে।’
আসিফের টিমের টিম লিডার ও কি-বোর্ডে আছেন উজ্জ্বল সিনহা, ড্রামসে বিকাশ রায়, লিড গিটারে শামু বড়ুয়া এবং বেজ গিটারে নাদিমুর রহমান। পুরো সফরের আয়োজন করছে গ্যালাক্সি মিডিয়া। এটি বাংলাদেশ থেকে সমন্বয় করছেন রূপকথা প্রোডাকশনসের এনামুল কবীর সুজন।
সফরের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আসিফ জানান, সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে কনসার্ট করবেন তিনি। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই দেশে ফেরার ইচ্ছা রয়েছে তার। তবে কনসার্টের সংখ্যা বেড়ে গেলে সফর কিছুটা দীর্ঘ হতে পারে।
এলআইএ/এমএস