বুসান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ‘জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ’ চালু

প্রকাশিত: ০৯:৫৭ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
বুসান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে নতুন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরস্কার চালু করা হয়েছে

দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে অনুষ্ঠিতব্য চলচ্চিত্র উৎসব বুসান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (বিআইএফএফ) ‘জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ’ নামে একটি নতুন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরস্কার চালু করা হয়েছে।

আগামী ১৯ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৩০তম আসরে প্রথমবারের মতো এ পুরস্কার দেওয়া হবে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

এতে বলা হয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বুসান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ‘ভিশন এশিয়া’ সেকশনের প্রতিযোগী ছবিগুলোর মধ্য থেকে একটি ছবিকে জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ দেওয়া হবে। সামাজিক ন্যায়বিচার, বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার অথবা অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই থিমের ওপরে নির্মিত যোগ্য চলচ্চিত্রকে এ পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ বছরের ফেস্টিভ্যালের সমাপনী দিনে এ পুরস্কার বিজয়ী নির্মাতার হাতে তুলে দেওয়া হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে স্মরণীয় করে রাখতে এ পুরস্কার প্রবর্তন করা হলো।

