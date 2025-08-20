শেখ হাসিনার হাসি ভালোবাসতেন বাঁধন
অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরব ছিলেন। ছাত্র-জনতার পক্ষে রাস্তায়ও নেমেছিলেন এই অভিনেত্রী। শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন তিনি। এ কারণে ৫ আগস্টের পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত আওয়ামী লীগ সমর্থকের রোষানলে পড়তে হচ্ছে এই অভিনেত্রীকে।
সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছেন প্রায় প্রতিদিনই। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) নিজের ফেসবুকে এ প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন তিনি। পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনার সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল একটি ছবি প্রকাশ করে দীর্ঘ পোস্টে বাঁধন বলেছেন অনেক না বলা কথা। তিনি সেখানে জানিয়েছেন, একটা সময় শেখ হাসিনাকে ভালোবাসতেন তিনি।
ছবিটিতে বাঁধন ও শেখ হাসিনার সঙ্গে ঢালিউডের বেশ কয়েকজন অভিনয়শিল্পীকেও দেখা গেছে। পোস্টের ক্যাপশনে বাঁধন লিখেছেন, ‘এই ছবিটা তখনই তোলা, যখন আমি তাকে (শেখ হাসিনা) বলেছিলাম, ‘উপস্থিত লোকেরা ভাবছে আমরা আলোচনা করে একই রঙের পোশাক পরেছি।’ এ কথা শুনে তিনি হেসেছিলেন। আমি এই হাসিটাকে ভালোবাসতাম। ওটা আসল বলে মনে হতো। সেদিন আমাদের একজনের মতোই মনে হয়েছিল। তার (শেখ হাসিনা) গল্প আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এক রাতে পুরো পরিবার হারিয়েছিলেন। শরণার্থী হিসেবে বেঁচে ছিলেন। তারপর সেই দেশেই ফিরে এসেছিলেন, যে দেশ তার সব কিছু কেড়ে নিয়েছিল। এ ধরনের সাহস খুব বিরল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, ক্ষমতা একজন মানুষকে কিভাবে শয়তানে পরিণত করতে পারে।’
আওয়ামী লীগের কর্মীদের উদ্দেশে বাঁধন লেখেন, ‘এবার একটু মজার কথা বলি। আমি উনার সঙ্গে হাসছিলাম বলে এই না যে আমি পরেরবার প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছি! আমার প্রিয় আওয়ামী লীগের সদস্যরা আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি কথা বলি- সত্যি কথা বলি। আমি আমার দেশের মানুষের পাশে আছি। তাহলে আপনারা আমার পেছনে লেগে আছেন কেন? আমি জানি, আপনারা আর কখনো রাজনীতিতে ফিরতে পারবেন না। কিন্তু এখনো মানবিক আচরণ করার সুযোগ আছে।’
বাঁধন আরও লিখেছেন, ‘যেভাবে আপনারা আমাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণ করেছেন, ঠিক সেভাবেই তো এই দেশের নারীদের সঙ্গে আচরণ করেন। যান, আপনারা জিতে গেছেন- অভিনন্দন! কিন্তু আমাকে আক্রমণ করা ছাড়া, এখন আর কী করছেন? আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার চরিত্র সবচেয়ে খারাপ সে-ই আপনাদের দল থেকে সংসদ সদস্য হবে। যদি কোনো দিন ক্ষমতায় আসেন।’
এমআই/এলআইএ/এএসএম