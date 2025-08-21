আরিয়ানের অভিষেক অনুষ্ঠানে আবেগপ্রবণ শাহরুখ, চাইলেন আশীর্বাদ

আরিয়ানের অভিষেক অনুষ্ঠানে আবেগপ্রবণ শাহরুখ, চাইলেন আশীর্বাদ
চলচ্চিত্র অঙ্গনে প্রথমবার পিতা-পুত্র হিসেবে একমঞ্চে অংশ নিয়েছেন শাহরুখ খান ও তার ছেলে আরিয়ান খান। আরিয়ান খান প্রথমবার নির্মাতা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা শুরু করেছেন। ২০ আগস্ট সন্ধ্যায় শাহরুখ-আরিয়ানের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছে বলিউডের আকাশ-বাতাস। ছেলের জন্য কিং খান কখনো সাংবাদিকদের কাছে আশীর্বাদ চাইলেন, আবার কখনো বা তাদের কাছে তুলে ধরলেন পরিশ্রমী আরিয়ানের কথা।
ভাঙা হাতেই ছেলে আরিয়ানের বলিউড অভিষেকের সাক্ষী হতে মঞ্চে উঠলেন শাহরুখ খান। ‘কিং’ সিনেমা দৃশ্যধারণের সময় কাঁধের মাংসপেশিতে আঘাত পান অভিনেতা। এরপর দ্রুত তাকে যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। চোটের কারণে সিনেমার শুটিং মাঝপথে বন্ধ রেখে আপাতত এক মাসের বিরতি নিয়েছেন কিং খান।
ছেলের অভিষেক অনুষ্ঠানে আবেগপ্রবণ হয়ে শাহরুখ বললেন, ‘আমি ধন্য যে এই পবিত্র দেশে, মুম্বাইয়ের এ পুণ্যভূমিতে, বিগত ৩০ বছর ধরে আমি আপনাদের বিনোদিত করার সুযোগ পেয়েছি। আজ ভীষণ বিশেষ দিন। কারণ এ পুণ্যভূমিতে আমার ছেলেও পা রাখছে। খুব ভালো ছেলে এবং পরিশ্রমীও। তাই আরিয়ানের কাজ যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে হাততালি দেবেন। আর ওই করতালির মধ্যে আমার ছেলের জন্য একটু আশীর্বাদও রাখবেন দয়া করে। একটু প্রার্থনা করবেন ওর জন্য। এখন পর্যন্ত আমাকে যতটা ভালোবাসা দিয়েছেন, তার ১৫০ শতাংশ আমার ছেলেকে দেবেন।’
বুধবার সন্ধ্যায় প্রকাশ্যে এসেছে ‘নির্মাতা’ আরিয়ান খানের প্রথম সিরিজের প্রথম ঝলক, ‘ব্যাডস অফ বলিউড’। কৌতুকরসের মোড়কে চলচ্চিত্র শিল্পের কঙ্কালসার রূপ দেখালেন। কখনো সিরিজের ঝলকে ফুটে উঠল বলিউডের কঠিন পিচে লড়াই করার গল্প আবার কখনো বা এক স্টার তৈরি হওয়ার কাহিনি। বলিউড তারকাদের স্টারডম, রোম্যান্স-অ্যাকশন থেকে ব্রোম্যান্স, বক্স অফিসের মাতামাতি, পাপারাজ্জি সংস্কৃতি, মশালামুভির সবরকম উপকরণ মজুত ‘ব্যাডস অফ বলিউড’-এ। সিরিজের প্রথম ঝলকে এমনই আভাস মিলেছে।
সিরিজের পরতে পরতে সারপ্রাইজ হিসেবে তারকামুখ রেখেছেন তিনি। প্রিটিজারেই দেখা গেল, সুপারস্টার সালমান খানের মেজাজ, কখনো বা পরিচালক-প্রযোজক করণ জোহরের অশ্রাব্য গালিগালাজ, আবার কোনো দৃশ্যে ববি দেওলের গ্ল্যামারাস এন্ট্রি, একগুচ্ছ চমক দিলেন প্রথম ঝলকেই।
ক্যামিও চরিত্রে রয়েছেন আমির খান, রণবীর কাপুরও। সেই ঝলক দেখে মনে হতেই পারে যে, বিতর্ক-তালিকায় বলিউডের যেসব তারকাদের নাম বেশি বা ‘ব্যাড বয়’ বলে যারা পরিচিত, বেছে বেছে তাদের ক্যামিওই কেন রাখলেন আরিয়ান খান? উত্তর পেতে অপেক্ষা আরও একমাসের। কারণ আসছে ১৮ সেপ্টেম্বর নেটফ্লিক্সে ‘ব্যাডস অফ বলিউড’ মুক্তি পাচ্ছে।
