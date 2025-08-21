  2. বিনোদন

মহিলা সমিতির মঞ্চে ‘পুলসিরাত’

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৭ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
মহিলা সমিতির মঞ্চে ‘পুলসিরাত’

নাট্যদল প্রাচ্যনাটের ৩৫তম প্রযোজনা ‘পুলসিরাত’। আগামী শুক্রবার, ২২ আগস্ট রাজধানীর মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে নাটকটি। সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে নাটকটির প্রদর্শনী।

‘পুলসিরাত’ একটি তীব্র বাস্তবতানির্ভর গল্প। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছে তিনজন ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ। এক নতুন জীবনের স্বপ্ন বুকে নিয়ে আগস্টের প্রখর গরমে এক লরির যাত্রাপথে মরুভূমির বালুকায় পুড়ে-পুড়ে ছুটে চলে তারা। জীবনের উত্তাপ, বাস্তবতার কষাঘাত এবং স্বপ্নের দহনে তাদের এই যাত্রা কখনো যেন মনে হয়, পুলসিরাত নামক এক সংকীর্ণ সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে চলা।

নাটকটি অনুপ্রাণিত হয়েছে ফিলিস্তিনি সাহিত্যিক ঘাসান কানাফানির বিখ্যাত উপন্যাস ‘মেন ইন দ্য সান’ থেকে। অনুবাদ করেছেন মাসুমুল আলম, নাট্যরূপ দিয়েছেন মনিরুল ইসলাম রুবেল, আর নির্দেশনা দিয়েছেন কাজী তৌফিকুল ইসলাম ইমন।

নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন আজাদ আবুল কালাম, শাহরিয়ার সজীব, মনিরুল ইসলাম রুবেল, সাইফুল ইসলাম জার্নাল।

সেট ডিজাইন করেছেন শাহীনুর রহমান, সংগীত পরিকল্পনায় আছেন নীল কামরুল। আলোক পরিকল্পনা করেছেন বাবর খাদেম।

এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪০০ কোটি আয় করেও সাফল্য নিয়ে শংকিত তারকাবহুল ‘কুলি’

৪০০ কোটি আয় করেও সাফল্য নিয়ে শংকিত তারকাবহুল ‘কুলি’

বলিউড
যে কারণে শেখ মুজিবকে নিয়ে পোস্ট করেছিলেন শাকিব খান

যে কারণে শেখ মুজিবকে নিয়ে পোস্ট করেছিলেন শাকিব খান

ঢালিউড
আওয়ামী লীগ না থাকলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারাবে: জয়

আওয়ামী লীগ না থাকলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারাবে: জয়

ঢালিউড