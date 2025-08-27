জাতীয় কবির জন্য শাকিব খানের আবেগঘন শ্রদ্ধা

জাতীয় কবির জন্য শাকিব খানের আবেগঘন শ্রদ্ধা
ঢালিউড মেগাস্টার শাকিব খান এখন আমেরিকায় রয়েছেন। মার্কিন মুলুকে থাকলেও সামাজিক মাধ্যমে ভক্ত-অনুরাগীদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ফেসবুকে নতুন সিনেমার পোস্টার প্রকাশ করে অনুরাগীদের উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছেন। নানা ইস্যুতেও তাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় দেখা যায়।
এবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে স্মরণ করলেন শাকিব। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) কাজী নজরুলের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী। বাংলা ১৩৮৩ সালের ১২ ভাদ্র এই দিনে (১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাংলা সাহিত্যের এই কালজয়ী কবি। তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।
জাতীয় কবির প্রয়াণ দিবসে তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছেন অনুরাগীরা। কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শাকিবও লিখেছেন নিজের ভালোবাসার কথা। তিনি লেখেন, ‘আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা...’
এর আগে গত ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকীতে শোক প্রকাশ করে আলোচনা আসেন শাকিব। এ নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে অনেক। তারপর বিষয়টি নিয়ে নিজের ব্যাখ্যা জানিয়েছিলেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে শাকিব বলেছিলেন, ‘দুঃখজনকভাবে অনেক সময় আমাদের জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নাম, সম্মান এবং ত্যাগ শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এটা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত।’
তিনি যোগ করেন, ‘যারা আমাদের দেশ ও মানুষের জন্য জীবনের সর্বস্ব দিয়েছেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। তাদের নিয়ে বিভাজন তৈরি নয়, বরং আমাদের সম্মিলিত একতা ও সংহতি গড়ে তোলা উচিত।’
এলআইএ/এএসএম