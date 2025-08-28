  2. বিনোদন

এবার মোদির বিজেপিকে ফ্যাসিস্ট বলা থালাপতি বিজয়ের নামে মামলা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫১ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
এবার মোদির বিজেপিকে ফ্যাসিস্ট বলা থালাপতি বিজয়ের নামে মামলা

দক্ষিণ ভারতের সুপারস্টার ও উদীয়মান রাজনীতিবিদ থালাপতি বিজয় এখন খবরের শিরোনামে। নিজ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দল বিজেপিকে প্রকাশ্যে ফ্যাসিস্ট বলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আলোচনার জন্ম দেন তিনি। এবার তার বিরুদ্ধে দায়ের হলো ফৌজদারি মামলা।

ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর পেরাম্বালুর জেলার কুন্নাম থানায়।

রাজনৈতিক সমাবেশে বিজয়ের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা এক ভক্তকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে বলে অভিযোগ করেছেন শরৎকুমার নামের এক ব্যক্তি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা হয়েছে থালাপতি বিজয় ও তার দেহরক্ষীদের বিরুদ্ধে।

পুলিশ জানিয়েছে, ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনটি ভিন্ন ধারায় এই মামলা রুজু করা হয়েছে। যদিও বিজয়পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

২০২৪ সালে তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম (টিভিকে) নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন বিজয়। চলতি মাসেই তিনি ঘোষণা দেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি মাদুরাই পূর্ব আসন থেকে প্রার্থী হবেন। এখানেই শেষ নয়, দলের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট বিজেপি আমাদের আদর্শগত শত্রু। আর ডিএমকে আমাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী।’

বিজয়ের এই ঘোষণার পর থেকেই দেশের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। কেউ বলছেন, ১৯৬৭ ও ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের আগের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। তখন সি.এন. আন্নাদুরাই ও এম.জি. রামাচন্দ্রন (এমজিআর) রাজনীতির ময়দানে ঝড় তুলেছিলেন।

এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বলিউডের তিন খান: কে আসলে সত্যিকারের রাজা

বলিউডের তিন খান: কে আসলে সত্যিকারের রাজা

বলিউড
‘দৌড়াও, মোটাটা একটু কমবে’, অপুকে বলতেন শাকিব

‘দৌড়াও, মোটাটা একটু কমবে’, অপুকে বলতেন শাকিব

ঢালিউড
একসঙ্গে মামলা খেলেন শাহরুখ-দীপিকা

একসঙ্গে মামলা খেলেন শাহরুখ-দীপিকা

ভারতীয়-সিনেমা