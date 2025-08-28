অভিযোগ আসে না বলেই এখনো টিকে আছি: বিবাহবার্ষিকীতে চঞ্চল
জীবনের অনেক ঘটনা অকপটে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। গভীর আগ্রহে তা তার অনুরাগীরা পড়েন এবং মন্তব্য করেন। এবার এ অভিনেতা তার বিবাহবার্ষিকী নিয়ে লিখেছেন দারুণ একটি লেখা। সঙ্গে তাদের একটি ছবিও জুড়ে দিয়েছেন। এতে তিনি নিজেকে আত্মভোলা হিসেবে তুলে ধরেছেন।
নিজের ভুলে যাওয়ার ‘অসুখ’ রয়েছে বলে জানিয়ে আজ (২৮ আগস্ট) বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া স্ট্যাটাসে চঞ্চল লেখেন, ‘এই ছবিটা অনেক বছর আগের! আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগের তোলা। সম্ভবত কোনো এক পত্রিকার ফটো সাংবাদিক বাসায় এসে ছবিটা তুলেছিলেন। ছবিতে আমাকে, আমার স্ত্রী শান্তা এবং আমাদের ছেলে শুদ্ধকে দেখা যাচ্ছে। শুদ্ধ তখন অনেক ছোট। আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি।
বিয়ে বার্ষিকীর কথা ভুলে গেছেন উল্লেখ করে এ অভিনেতা লেখেন, ‘আজ যে আমাদের বিয়ের দিন, সেটাও যেমন ভুলে গেছিলাম, কত তম সেটাও মনে করতে পারছি না! কিছুক্ষণ আগে শান্তা (চঞ্চল চৌধুরীর স্ত্রী) যখন কিছু একটা লিখে মনে করালো, ভেতরে কিছুটা লজ্জা এবং অপরাধ বোধও কাজ করছিলো! সত্যিই আমার মনে ছিলো না। প্রায় বছরই এরকম ঘটে! অভিনেতা হিসেবে কিছুটা সফল হলেও, সাংসারিক জীবনে কিন্তু আমার ব্যর্থতার শেষ নেই। আর ভুলে যাওয়াটা আমার একটা অসুখের মতো! এত কিছুর পরেও সেখান থেকে তেমন কোনো বড় অভিযোগ আসে না বলেই এখনো টিকে আছি!’
সবশেষে স্ত্রীকে বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, ‘ধন্যবাদ শান্তা। শুভ বিবাহবার্ষিকী।’
এমএমএফ/এএসএম