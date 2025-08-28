দেশের বাইরে অভিনয় শিখেছেন বলিউডের যে তারকারা

দেশের বাইরে অভিনয় শিখেছেন বলিউডের যে তারকারা
বলিউডে প্রতিভার অভাব নেই। অনেকেই নিজের মেধা ও পরিশ্রমে পৌঁছেছেন সাফল্যের শিখরে। কিছু তারকা অভিনয়ের দীক্ষা নিতে পাড়ি জমিয়েছেন বিখ্যাত বিদেশি প্রতিষ্ঠানে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশিক্ষণ নেওয়া এই অভিনেতারা বলিউডে যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। যা তাদের কাজকে আরও পরিণত ও সাবলীল করেছে। কে কে আছেন সেই দলে?
রণবীর কাপুর
চলচ্চিত্র পরিবারে জন্ম হলেও নিজের অভিনয় দক্ষতা বাড়াতে লি স্ট্রাসবার্গ থিয়েটার অ্যান্ড ফিল্ম ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন রণবীর কাপুর। এই প্রশিক্ষণই তার ‘রকস্টার’, ‘বারফি!’, ‘সঞ্জু’-র মতো সিনেমায় চরিত্রে ঢুকে যাওয়ার দক্ষতা গড়ে তোলে। হাতে কলমে মেথড অ্যাক্টিং রপ্ত করার মুন্সিয়ানায় রণবীর বাস্তবসম্মত ও আবেগঘন অভিনয়ে বলিউডে নিজের অবস্থান মজবুত করেছেন।
জাহ্নবী কাপুর
মা শ্রীদেবীর পথ ধরে বলিউডে এসেছেন জাহ্নবী কাপুর। অভিনয়ের পরিপক্বতা বাড়াতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের লি স্ট্রাসবার্গ থিয়েটার অ্যান্ড ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পেশাদার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের কঠোর পাঠ্যক্রম এবং মেথড অ্যাক্টিং পদ্ধতি জাহ্নবীর পারফরম্যান্সে নতুন মাত্রা এনেছে। ‘ধড়ক’, ‘গুঞ্জন সাক্সেনা’-র মতো চলচ্চিত্রে তার অভিনয়ে বিদেশি প্রশিক্ষণের প্রভাব স্পষ্ট।
রীতেশ দেশমুখ
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা রীতেশ দেশমুখও অভিনয়ের জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন লি স্ট্রাসবার্গ থিয়েটার ইনস্টিটিউট থেকে। সেখানে পাওয়া গঠনমূলক শিক্ষা তার কমেডি এবং সিরিয়াস চরিত্রে সমানভাবে দক্ষ করে তোলে। ‘হাউসফুল’, ‘এক ভিলেন’, ‘রান’ ছবিগুলোতে রীতেশ তার চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন। তার অভিনয়ে হাস্যরসের সঙ্গে আবেগের ভারসাম্য ছিল প্রশংসনীয়।
সোনম কাপুর
সিঙ্গাপুরের ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড কলেজ অব সাউথ ইস্ট এশিয়াতে আর্টস অ্যান্ড থিয়েটার বিষয়ে পড়ালেখা করেছেন সোনম কাপুর। সেখানে গড়ে ওঠে তার শিল্পসাংস্কৃতিক ভিত্তি। সিনেমায় খুব একটা নিয়মিত না হলেও অভিনয়ের মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তিনি। এই শিক্ষা তাকে শুধু অভিনয়ে নয়, স্টাইল ও ফ্যাশনেও সোনমকে করেছে অনন্য। ‘নীরজা’, ‘রঞ্জনা’-র মতো সিনেমায় তার পরিপক্ব অভিনয় তার আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণেরই প্রতিফলন।
অক্ষয় ওবেরয়
অভিনয়ের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষয় ওবেরয় পাড়ি জমিয়েছিলেন নিউ ইয়র্কের স্টেলা অ্যাডলার স্টুডিও অব অ্যাক্টিং-এ। সেখানে তিনি অভিনয়ের এমন কিছু কৌশল শিখেছিলেন যা প্রতিটি অভিনেতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্লেহাউস ওয়েস্ট-এ গিয়ে মেইসনার পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো বাস্তব ও চরিত্রনির্ভর অভিনয় উপস্থাপন।
এছাড়া, জনপ্রিয় ‘দ্য অ্যাডামস ফ্যামিলি’ তারকা জন অ্যাস্টিন-এর সঙ্গে কাজ করার সুযোগও পেয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি ব্রডওয়ে ডান্স সেন্টার থেকে হিপ-হপ, জ্যাজ, ব্যালেসহ বিভিন্ন নৃত্যশৈলীতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।
এলআইএ/আরএমডি/এএসএম