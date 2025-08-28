শুভ জন্মদিন সামিনা চৌধুরী
দেশের খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী সামিনা চৌধুরীর আজ জন্মদিন। ১৯৬৬ সালের এই দিনে তিনি দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সংগীতজগতের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মাহমুদুন নবীর কন্যা সামিনা চৌধুরী বড় হয়েছেন এক সাংগীতিক পরিবেশে। তার বড় বোন ফাহমিদা নবী এবং ছোট ভাই পঞ্চম তিনজনেই গানে দখল রেখেছেন।
জন্মদিনটি অন্যান্য বছরের মতো এবারও পারিবারিক পরিসরে উদযাপন করছেন এই জনপ্রিয় শিল্পী।
ঢাকায় বেড়ে ওঠা সামিনার শিক্ষাজীবন কেটেছে অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজে। সংগীতে তার পথচলা শুরু ছোটবেলা থেকেই, তবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা হয় ‘জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো’ চলচ্চিত্রের গান দিয়ে। এরপর তিনি একে একে উপহার দিয়েছেন বহু জনপ্রিয় গান।
চলচ্চিত্রে তার গাওয়া উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে ‘আমার বুকের মধ্যেখানে’, ‘আমার গরুর গাড়িতে বউ সাজিয়ে’, ‘আমার মাঝে নেই এখন আমি’, ও ‘হও যদি ঐ নীল আকাশ’।
১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম অডিও অ্যালবাম ‘শৈশবের দিনগুলো’। এর সুর ও সংগীত পরিচালনায় ছিলেন নকীব খান। আধুনিক বাংলা গানে তার অসামান্য অবদান রয়েছে। কাওসার আহমেদ চৌধুরীর লেখা ও লাকী আখন্দের সুরে ‘কবিতা পড়ার প্রহর এসেছে রাতের নির্জনে’ গানটি তাকে এনে দেয় ব্যাপক জনপ্রিয়তা।
তার গাওয়া আরও জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘ঐ ঝিনুক ফোঁটা সাগর বেলায়’, ‘এই যাদুটা যদি সত্যি হয়ে যেতো’, ‘তুমি এলে পায়ে পায়ে ফুল ফোটে ফুল ঝরে’, ‘আমার দুই চোখে দুই নদী’, ও ‘সাত ভাই চম্পা’।
দীর্ঘ ক্যারিয়ারে বহু পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেয়েছেন সামিনা চৌধুরী। ১৯৮১ সালে আলাউদ্দিন আলীর সুরে ‘জন্ম থেকে জ্বলছি’ এবং আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের সুরে ‘নয়নের আলো’ সিনেমায় গান গেয়ে তিনি সম্মাননা অর্জন করেন।
২০০৬ সালে ‘রানি কুঠির বাকি ইতিহাস’ চলচ্চিত্রের ‘আমার মাঝে নেই এখন আমি’ গানের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ গায়িকা হিসেবে পান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।
