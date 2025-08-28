  2. বিনোদন

তিশাকে কোলে তুলতে গিয়ে হাড় ভেঙে যায় তৌসিফের

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৮ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
তিশাকে কোলে তুলতে গিয়ে হাড় ভেঙে যায় তৌসিফের

ছোট পর্দার জনপ্রিয় জুটি তৌসিফ মাহবুব ও তানজিন তিশা। দুজনের অনস্ক্রিন রসায়ন দর্শকের কাছে বরাবরই প্রশংসিত। বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করে তারা দর্শকের মন জয় করেছেন। তবে এবার এই জুটিকে নিয়ে আলোচনায় এসেছে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব জানান, তানজিন তিশাকে কোলে তুলতে গিয়েই তার হাতের হাড় ভেঙে গিয়েছিল।

২০২২ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত নাটক ‘স্বাধীনতা তুমি’-তে অভিনয়ের সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। নাটকে একজন মুক্তিযোদ্ধার চরিত্রে অভিনয় করেন তৌসিফ, আর তিশা ছিলেন একজন শহীদ বীরাঙ্গনা। নাটকের একটি দৃশ্যে পোস্টারের জন্য তিশার ‘নিঃপ্রাণ’ দেহ কোলে তুলে নিতে হয় তৌসিফকে।

অভিনেতা বলেন, ‌‘পোস্টারের জন্য ওকে ২-৪ মিনিট কোলে রাখতে হয়েছিল। তখনই চাপটা পড়ে। এরপর প্রায় এক মাস বাম হাত দিয়ে কোনো ভারী কিছু তুলতে পারিনি। রাতে ঘুমাতেও সমস্যা হতো, এতটাই ব্যথা করত।’

তিশার সঙ্গে দারুণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা জানিয়ে তৌসিফ মজা করে বলেন, ‘তিশা আমার খুব কাছের বন্ধু। তবুও ওকে ঘৃণা করি, আবার ভালোবাসিও! তবে এটা বলা দরকার ছিল, তিশার কারণেই আমার হাতের হাড় ভেঙেছিল!’

সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তার অনুপ্রেরণা হয়েছেন ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খান। কীভাবে শাকিবের ‘ঘুরে দাঁড়ানোর’ মানসিকতা তাকে প্রভাবিত করেছে সেটাও শেয়ার করেছেন অকপটে।

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪০০ কোটি আয় করেও সাফল্য নিয়ে শংকিত তারকাবহুল ‘কুলি’

৪০০ কোটি আয় করেও সাফল্য নিয়ে শংকিত তারকাবহুল ‘কুলি’

বলিউড
যে কারণে শেখ মুজিবকে নিয়ে পোস্ট করেছিলেন শাকিব খান

যে কারণে শেখ মুজিবকে নিয়ে পোস্ট করেছিলেন শাকিব খান

ঢালিউড
আওয়ামী লীগ না থাকলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারাবে: জয়

আওয়ামী লীগ না থাকলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারাবে: জয়

ঢালিউড