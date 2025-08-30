অস্ট্রেলিয়া মাতিয়ে ২৫ বছর উদযাপন করবেন তাহসান

অস্ট্রেলিয়া মাতিয়ে ২৫ বছর উদযাপন করবেন তাহসান
নন্দিত সংগীতশিল্পী তাহসান রহমান খান। ১৯৯৮ সালে বন্ধুদের সঙ্গে ‘অলটারনেটিভ রক’ ব্যান্ড গঠন করলেও, তাহসানের পেশাদার সংগীত যাত্রা শুরু হয় ২০০০ সালে ‘ব্ল্যাক’ ব্যান্ডের মাধ্যমে। এবছর তার সংগীত জীবনের রজতজয়ন্তী পূর্ণ হতে যাচ্ছে। ক্যারিয়ারের ২৫ বছর উদযাপন করতে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন তিনি।
আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকে তাহসান অ্যান্ড দ্য ব্যান্ডের অস্ট্রেলিয়া সফর শুরু হবে। প্রথম কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে অ্যাডিলেডে। এরপর ৭ সেপ্টেম্বর ব্রিসবেন, ১৩ সেপ্টেম্বর সিডনি, ২০ সেপ্টেম্বর মেলবোর্ন, এবং ২৭ সেপ্টেম্বর পার্থে গানের মঞ্চে উপস্থিত হবেন তিনি। ইতিমধ্যে কনসার্টগুলোর অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গেছে।
‘ব্ল্যাক’ ব্যান্ডের মাধ্যমে সংগীতজীবন শুরু করলেও, ২০০৪ সালে তাহসান একক ক্যারিয়ারে মনোযোগ দেন এবং একের পর এক সফল অ্যালবাম উপহার দেন। তার গাওয়া জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে ‘আমার পৃথিবী’, ‘এখনো’, ‘ঈর্ষা’, ‘আলো’, ‘প্রেম তুমি’, ‘হঠাৎ এসেছিলে’, ‘কে তুমি’ ইত্যাদি।
তাহসান এখন পর্যন্ত ৭টি একক অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন এবং বিভিন্ন মিক্সড অ্যালবামেও গান করেছেন।
সম্প্রতি, তিনি ‘তাহসান অ্যান্ড দ্য ব্যান্ড’-এর সঙ্গে নিয়মিত কনসার্ট করছেন এবং সংগীতশিল্পী হিসেবে দেশের বাইরেও বেশ জনপ্রিয়।
সংগীতের পাশাপাশি তিনি একজন সফল অভিনেতা। নাটক, সিনেমা এবং ওয়েব কনটেন্টেও অভিনয় করেছেন তিনি, যদিও গত কয়েক বছরে অভিনয় প্রায় বন্ধ রেখেছেন। তবে, গত বছর ‘বাজি’ ওয়েব সিরিজের মাধ্যমে প্রায় দুই বছর পর অভিনয়ে ফিরে এসেছিলেন তিনি।
এছাড়া, ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’ নামক টিভি অনুষ্ঠানের প্রথম সিজনে তিনি উপস্থাপনা করেছেন, যা সম্প্রতি শেষ হয়েছে।
এলআইএ/এমএস