  2. বিনোদন

আহত নুরকে নিয়ে বিতর্কিত পোস্টে যা লিখলেন জয়

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫১ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
আহত নুরকে নিয়ে বিতর্কিত পোস্টে যা লিখলেন জয়

রাজধানীর কাকরাইলে হামলায় আহত গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান এবং এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবর রহমান মঞ্জু। চিকিৎসকের বরাতে তারা জানান, নুরকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে। আহত নুরের জন্য দোয়া চেয়েছেন তার পরিবার ও নেতাকর্মীরা।

এদিকে নুরকে নিয়ে পোস্ট করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন অভিনেতা-উপস্থাপক শাহরিয়ার নাজিম জয়। বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া এবং সামাজিক ইস্যুতে নিজের মতামত তুলে ধরতে প্রখ্যাত এই উপস্থাপক। এবার তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করলেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের সাক্ষাৎকার নেয়ার।

গতকাল নুর আহত হওয়ার পর ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন জয়। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, ‌‘ভিপি নুর ভাইয়ের ইন্টারভিউ নেওয়ার কথা ছিল, আউটডোরে। কিন্তু টানা বৃষ্টির কারণে তা ক্যান্সেল হয়েছে। আপনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এবারের ইন্টারভিউ হবে ভয়াবহ।’

এই পোস্টটি নিয়ে মন্তব্যের ঘরে নেটিজেনরা নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কেউ মন্তব্য করেছেন, ‘মানুষের মনুষ্যত্বের বড়ই অভাব।’ কেউ আবার জয়কে সমালোচনা করে লিখেছেন, ‘ভয়াবহ শব্দটা তো ভয়াবহ!’ কিছু নেটিজেন হাস্যরসাত্মকভাবে মন্তব্য করেছেন, ‘হাসপাতাল থেকে লাইভ করেন, জয় ভাই!’ একজন লিখেছেন, ‘একটা আহত মানুষকে নিয়েও ভিউ ব্যবসা করতে হবে?’

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

অর্থকষ্টে ভুগেছেন অপু বিশ্বাস

অর্থকষ্টে ভুগেছেন অপু বিশ্বাস

শাকিব-খান
আবারও কি প্রেমে পড়েছেন পরীমনি

আবারও কি প্রেমে পড়েছেন পরীমনি

ঢালিউড
হোটেল থেকে পুরুষ সঙ্গীসহ আটক মাহিয়া মাহি

হোটেল থেকে পুরুষ সঙ্গীসহ আটক মাহিয়া মাহি

টিভি-আর্টিস্ট