কিংবদন্তি গায়ক আব্দুল জব্বারকে হারানোর ৮ বছর

কিংবদন্তি গায়ক আব্দুল জব্বারকে হারানোর ৮ বছর
আজ ৩০ আগস্ট কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী আব্দুল জব্বারের ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী। তার গান কেবল একটি প্রজন্মকে নয়, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পুরো জাতিকে দিয়েছে সাহস ও প্রেরণা। তার কণ্ঠে ‘সালাম সালাম হাজার সালাম’, ‘জয় বাংলা বাংলার জয়’, এবং ‘তুমি কি দেখেছো কভু জীবনের পরাজয়’ দেশের গানগুলো কালজয়ী হয়ে রইবে। সেইসঙ্গে ‘ওরে নীল দরিয়া’ গানটিও তাকে অমর করে রাখবে বাংলা গানের শ্রোতাদের মধ্যে।
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি যে গানগুলো পরিবেশন করতেন তা মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বাড়াত এবং তাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। বিশেষ করে, ‘সালাম সালাম হাজার সালাম’ এবং ‘জয় বাংলা বাংলার জয়’ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অমর গান হয়ে ওঠে। ২০০৬ সালে বিবিসি বাংলার শ্রোতাদের বিচারে এসব গান স্থান করে নেয় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ২০টি বাংলা গানের তালিকায়।
কুষ্টিয়ার মাটিতে ১৯৩৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করা এই কিংবদন্তি শিল্পী প্রথম গান করেন ১৯৫৮ সালে। পরে ১৯৬২ সালে চলচ্চিত্রের জন্য গান গাওয়ার মাধ্যমে তার ক্যারিয়ার শুরু করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতের মুম্বাইয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত তৈরি করার জন্য কাজ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় তিনি ১২ লাখ রুপি মুক্তিযোদ্ধাদের ত্রাণ তহবিলে দান করেন।
সংগীতে তার বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক (১৯৭৩), একুশে পদক (১৯৮০), স্বাধীনতা পদক (১৯৯৬) এবং আজীবন সম্মাননা (২০১১)।
এলআইএ/এমএস