জুলাই আন্দোলনের গল্পে মুক্তি পাচ্ছে ‘বিশ্বাস করেন ভাই’
জুলাই আন্দোলন-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে রাইসুল ইসলাম অনিকের পরিচালনায় ‘বিশ্বাস করেন ভাই’ সিনেমা। তৎকালীন সরকারের কালোটাকা ছড়ানোর ঘটনাকে পটভূমি হিসেবে রেখে নির্মিত এই সিনেমাটি আগামী অক্টোবরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
সম্প্রতি ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ করে সিনেমার মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।
‘বিশ্বাস করেন ভাই’ সিনেমার গল্পে মাসুদ নামে একজন মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভের চরিত্রকে কেন্দ্র করে চলবে গল্প। মাসুদ এমন একটি কোম্পানিতে কাজ করেন বাজারে যার তেমন পরিচিতি নেই। ফলে তার আয়ও হয় না বললেই চলে। সংসার চলে অনেক কষ্টে।
এদিকে এলাকায় তার অনেক পাওনাদার রয়েছে তার। তাদের ভয়ে মাসুদ প্রায় সময় লুকিয়ে থাকেন। একদিন তার পরিচয় হয় আরও কিছু মানুষের সঙ্গে। তাদের পরিস্থিতিও তার মতোই। সবাই একত্র হয়ে একটি মিশনে নামেন। সেখানে প্রতিটি চরিত্রের স্বপ্ন এবং সংগ্রাম উঠে আসে।
মাসুদ চরিত্রে অভিনয় করেছেন উজ্জল কবির হিমু। তিনি ‘কুড়া পক্ষীর শূন্যে ওড়া’ সিনেমায় প্রশংসিত অভিনয় করেছিলেন। এটি তার তিন বছর পরের বড় পর্দায় ফিরে আসা। হিমুর স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সায়রা আক্তার জাহান। এছাড়া, সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন সাইফ খান, রফিকুল কাদের রুবেল, মৌরি মাহাদী, আফিফ খান, মইনুদ্দিন মুন্সি প্রমুখ।
নির্মাতা রাইসুল ইসলাম অনিক বলেন, ‘টাকাকে কেন্দ্র করে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের গল্প নিয়ে এই সিনেমা তৈরি করা হয়েছে। গল্পটি কয়েকজন মানুষের স্বপ্ন পূরণের জন্য একত্রিত হওয়ার ঘটনা নিয়ে। এতে কমেডি, সাসপেন্স এবং থ্রিলারের মিশ্রণ থাকবে। আশা করছি, এটি দর্শকদের জন্য একটি ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা হবে।’
এ সিনেমাটি প্রযোজনা করছে বিগ সিটি এন্টারটেইনমেন্ট। একই প্রতিষ্ঠান থেকে ‘সব গল্প সত্যি’ নামে একটি অ্যান্থোলজি সিনেমাও তৈরি হচ্ছে। সাতজন নির্মাতার সাতটি গল্প নিয়ে নির্মিত হবে এটি।
