এবার ঢুকলেন প্রভা, বারবার কেন সিনেমা থেকে বাদ পড়েন দীঘি

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২১ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
আবারও নতুন একটি সিনেমা থেকে বাদ পড়লেন অভিনেত্রী প্রার্থনা ফারদিন দীঘি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে নির্মিত ‘দেনা পাওনা’ ছবিতে শুরুতে নিরুপমা চরিত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছেন সাদিয়া জাহান প্রভা।

এই প্রথম নয়, এর আগেও দীঘির সঙ্গে ঘটেছে এমন ঘটনা। আলোচিত ‘সুড়ঙ্গ’ ছবিতে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেন দীঘি নিজেই। তার পরিবর্তে আফরান নিশোর নায়িকা হন তমা মির্জা। গেল কোরবানি ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘টগর’ সিনেমাতেও তার পরিবর্তে নেওয়া হয় পূজা চেরিকে।

‘দেনা পাওনা’ থেকে বাদ পড়ার বিষয়টি জানতে চাইলে দীঘির সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কল ও খুদে বার্তার কোনো উত্তর মেলেনি। তবে ছবির পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী তার ছবি থেকে বাদ পড়ার কারণ হিসেবে বলেন, ‘চুক্তিবদ্ধ হলেও কাজের জন্য তিনি সময় দিতে পারেননি। তাই নিরুপমা চরিত্রে প্রভাকে নেওয়া হয়েছে।’

তবে দর্শকদের মনে প্রশ্ন, এটাই কি একমাত্র কারণ? কারণ ‘টগর’ সিনেমার পরিচালক আলোক হাসান দীঘির বিরুদ্ধে অসহযোগিতামূলক আচরণ এবং অপেশাদারিত্বের অভিযোগ তুলেছিলেন। ‘সুড়ঙ্গ’ ছবিতে বাদ পড়ার সময়ও দিঘী অপেশাদার বলে অভিযোগ আনেন পরিচালক রায়হান রাফি।

তবে ‘দেনা পাওনা’র পরিচালক স্পষ্ট করে বলেন, ‘না, এখানে তেমন কোনো বিষয় নেই। আমার সঙ্গে সবার সম্পর্ক ভালো। দ্বন্দ্বের প্রশ্নই আসে না। দীঘি শুধু সময় দিতে পারেননি, এতটুকুই। আমরা ওকে মিস করেছি।’

সরকারি অনুদানে নির্মিত ‘দেনা পাওনা’ ছবিটি তৈরি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে।

প্রভা অভিনয় করছেন নিরুপমা চরিত্রে। তার বিপরীতে কলকাতার এক ম্যাজিস্ট্রেট ও জমিদারের ছেলে চরিত্রে অভিনয় করেছেন মামনুন ইমন।

