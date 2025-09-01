  2. বিনোদন

এবার ভূত হয়ে আসছেন রাশমিকা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এবার ভূত হয়ে আসছেন রাশমিকা

তামিল চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম জনপ্রিয় এবং সফল হরর-কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘কাঞ্চনা’। আবারও বড় পর্দায় ফিরছে। রঘব লরেন্স অভিনীত ও পরিচালিত এই সিরিজের পঞ্চম কিস্তি ‘কাঞ্চনা ৪’ নিয়ে ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এবার সেই আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিল একটি চাঞ্চল্যকর খবর।

নতুন এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বলিউড ও দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা এই ছবিতে ভূতের চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছেন।

ভারতের একটি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, রাশমিকাকে ‘কাঞ্চনা ৪’-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে নির্বাচন করা হয়েছে। সম্ভবত তিনি এতে অতিপ্রাকৃত ভূমিকায় থাকছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত নির্মাতাদের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি এই গুঞ্জনে বেড়েছে ‌‘কাঞ্চনা’ ভক্তদের কৌতূহল।

যদি এই খবর সত্যি হয় তবে এটি হবে রাশমিকা অভিনীত প্রথম হরর সিনেমা। এর আগে তিনি মূলত রোমান্টিক, পারিবারিক ও নাটকীয় চরিত্রেই দেখা দিয়েছেন। ‘কাঞ্চনা’ সিরিজের ভূত চরিত্রগুলো বরাবরই সিনেমার মূল আকর্ষণ হয়ে এসেছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাশমিকার জনপ্রিয়তা নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে।

প্রসঙ্গত, ‘কাঞ্চনা ৪’-এ রঘব লরেন্সের পাশাপাশি আরও থাকছেন পূজা হেগড়ে ও নোরা ফাতেহি। ছবিটির পরিচালনায় রয়েছেন রঘব নিজেই। এর আগে ‘মুনি’ (২০০৭), ‘কাঞ্চনা’ (২০১১), ‘কাঞ্চনা ২’ (২০১৫) এবং ‘কাঞ্চনা ৩’ (২০১৯) সিনেমাগুলো বক্স অফিসে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছিল।

এই মুহূর্তে ‘কাঞ্চনা ৪’-এর শুটিং চলছে। নির্মাতারা শিগগিরই অফিসিয়াল পোস্টার ও চরিত্র ঘোষণা করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ইতিমধ্যেই ভক্তদের মধ্যে রাশমিকার ভূত রূপ দেখার আগ্রহ তুঙ্গে।

এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ব্লাউজ ছাড়া শাড়িতে, প্রভাকে কি চেনা যায়

ব্লাউজ ছাড়া শাড়িতে, প্রভাকে কি চেনা যায়

বাংলা-মুভি
সাড়া ফেলেছে ভোলা জেলার ইত্যাদি

সাড়া ফেলেছে ভোলা জেলার ইত্যাদি

বিটিভি
ভিপি নুর মাইরও খায়, মাংসের টুকরাও পায় : প্রিন্স মাহমুদ

ভিপি নুর মাইরও খায়, মাংসের টুকরাও পায় : প্রিন্স মাহমুদ

মিউজিক