জেল-বিয়ের বিতর্ক পেরিয়ে নতুন খবরে নোবেল

জেল-বিয়ের বিতর্ক পেরিয়ে নতুন খবরে নোবেল
সমালোচনা, বিতর্ক গায়ক মইনুল আহসান নোবেলের জন্য যেন ডালভাত। নানা কথা ও কাণ্ডকারখানায় তিনি আলোচনার জন্ম দেন। অনেকে মনে করেন, খামখেয়ালিপনায় মেধার অপচয় করছেন এই তরুণ তুর্কী। চলতি বছর গ্রেফতার হয়েছিলেন এক নারীর অভিযোগে। পরে সেই অভিযোগকারীকে বিয়ে করেন তিনি আদালতের নির্দেশে। বর্তমানে জামিনে আছেন। বেশ ভালোই সময় কাটছে তার পরিবারের সঙ্গে।
এরইমধ্যে এলো নতুন খবরভ। আবারও গানে ফিরতে চলেছেন নোবেল। দীর্ঘদিন আড়ালে থাকার পর রংপুরের গঙ্গাচড়ায় অনুষ্ঠিতব্য এক কনসার্টে অংশ নিতে যাচ্ছেন তিনি।
গানের মঞ্চে ফেরার ঘোষণা দিয়ে গঙ্গাচড়া বাসীর উদ্দেশ্যে এক ভিডিওবার্তা দিয়েছেন নোবেল। সেখানে তিনি বলেন, ‘হ্যালো গঙ্গাচড়াবাসী, আমি নোবেল। আমি আসছি ২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, রংপুর গঙ্গাচড়ায় ‘জুলাই ৩৬ গোল্ডকাপ বিজয় সংবর্ধনা’ অনুষ্ঠানে। স্থান গঙ্গাচড়া উপজেলা পরিষদ মাঠ। আমি আসছি, আপনারা আসছেন তো? দেখা হবে, গানে গানে।’
ওই ভিডিওবার্তায় নোবেলকে দেখা গেছে নতুন এক লুকে। কাঁধ ছুঁই ছুঁই চুল, মুখে আত্মবিশ্বাস। অনেকেই বলছেন আগের বিধ্বস্ত চেহারার নোবেল আর নেই। এই পরিবর্তনে ভক্তরা যেমন চমকে গেছেন তেমনি অনেকে আশাবাদী হয়েছেন তার সংগীতজীবন নিয়ে।
নোবেলের জীবনে বিতর্ক নতুন নয়। এর আগেও বিভিন্ন ঘটনায় সমালোচনার মুখে পড়েছেন, আবার ক্ষমা চেয়ে গানে ফিরেছেন। তবে এবার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। এক ইডেন কলেজ শিক্ষার্থীর দায়ের করা নারী নির্যাতন মামলায় গত ১৯ মে গ্রেফতার হন তিনি। পরে কারাগারে বসেই সেই তরুণীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর জামিনে মুক্তি পান নোবেল।
এলআইএ/এএসএম