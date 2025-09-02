ওটিটি ও প্রেক্ষাগৃহে আসছে জয়ার দুই সিনেমা

ওটিটি ও প্রেক্ষাগৃহে আসছে জয়ার দুই সিনেমা
জয়া আহসান ভক্তদের জন্য ২০২৫ সালটি একরকম উৎসবের বছর হয়ে উঠেছে। বছরের শুরু থেকেই একের পর এক চমক নিয়ে হাজির হচ্ছেন এই গুণী অভিনেত্রী। এরই ধারাবাহিকতায় এবার একসঙ্গে দুটি সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে তার। একটি দেশের প্রেক্ষাগৃহে, অন্যটি আসছে ওটিটিতে।
প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ‘ফেরেশতে’। আর ওটিটিতে আসছে ‘জয়া আর শারমিন’। দুটি সিনেমার গল্প, নির্মাণশৈলী ও আবেগের ভিন্নতায় এগুলো হয়ে উঠেছে জয়ার ক্যারিয়ারে বিশেষ সংযোজন।
বাংলাদেশ ও ইরানের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত ‘ফেরেশতে’ পরিচালনা করেছেন ইরানি নির্মাতা মুর্তজা অতাশ জমজম। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এক পরিবারের মানবিক গল্পকে ঘিরে নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি। জয়া আহসানের পাশাপাশি এতে অভিনয় করেছেন সুমন ফারুক, রিকিতা নন্দিনী শিমু, শহীদুজ্জামান সেলিম, শাহেদ আলী, শাহীন মৃধা এবং শিশুশিল্পী সাথী। এই সিনেমার সহপ্রযোজক হিসেবেও রয়েছেন জয়া।
‘ফেরেশতে’ ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাড়া ফেলেছে। ২০২২ সালে নির্মিত সিনেমাটি প্রদর্শিত হয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ইরানের ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এটি জিতেছে জাতীয় পুরস্কার। এছাড়া ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৪-এর উদ্বোধনী ছবি হিসেবেও জায়গা করে নিয়েছিল সিনেমাটি।
চলতি মাসেই সিনেমাটি দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লায়ন সিনেমাস তাদের ফেসবুক পেজে ঘোষণা দিয়েছে ‘ফেরেশতে’ শিগগিরই আসছে। একইসঙ্গে স্টার সিনেপ্লেক্স থেকেও জানানো হয়েছে, সিনেমাটি মুক্তির বিষয়ে প্রযোজকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। সবকিছু চূড়ান্ত হলে জানানো হবে মুক্তির নির্ধারিত তারিখ।
অন্যদিকে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি ঘোষণা দিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসেই তাদের প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে ‘জয়া আর শারমিন’। পিপলু আর খান পরিচালিত সিনেমাটি গেল ১৬ মে প্রথমে মুক্তি পেয়েছিল প্রেক্ষাগৃহে। এবার এটি চরকিতে দেখা যাবে ঘরে বসেই।
সিনেমাটির গল্প আবর্তিত হয়েছে দুই নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে। করোনা মহামারির সময় তারা একসঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে গৃহবন্দী হয়ে পড়ে। শুরুর পেশাগত সম্পর্ক সময়ের সঙ্গে রূপ নেয় এক আন্তরিক বন্ধনে। রান্না, গল্প, পুরোনো স্মৃতিচারণে একে অপরের সঙ্গী হয়ে ওঠে তারা। তবে এই ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও থেকে যায় এক অদৃশ্য দেয়াল। জয়ার তারকাখ্যাতি আর শারমিনের সাধারণ জীবনের ব্যবধান একসময় সম্পর্কটিকে জটিল করে তোলে। এই দ্বৈততার টানাপড়েনেই নির্মিত হয়েছে ‘জয়া আর শারমিন’।
এতে জয়া আহসান অভিনয় করেছেন নিজের নামের চরিত্রে আর শারমিন চরিত্রে দেখা যাবে মহসিনা আক্তারকে। এ সিনেমার সহপ্রযোজক হিসেবেও রয়েছেন জয়া।
এলআইএ/জেআইএম