গানে গানে কলকাতার তিন ঘোষকে একহাত নিলেন অনির্বাণ
কদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের পারফরমেন্সের একটি দৃশ্য। সেখানে দেখা যাচ্ছে ‘তুমি মাস্তি করবে জানি’ শিরোনামে একটি গান করছেন তিনি। হাতে বাজারের ফর্দসদৃশ একটি লম্বা কাগজ। মূলত গানে গানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের তিন রাজনীতিককে একহাত নিয়েছেন তিনি। এতেই প্রশংসায় ভাসছেন অভিনেতা।
পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেতা অনির্বাণকে নিয়ে এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল নানান বিতর্ক। অভিনয় ও পরিচালনা দুক্ষেত্র থেকেই কিছুটা সরে এসেছেন তিনি। ফেডারেশনের সঙ্গে দ্বন্দ শেষপর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গিয়েছিল। মাঝে এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় অভিনয় থেকে সরে যাবেন বলেও শোনা গিয়েছিল।
সম্প্রতি ‘হুলিগানইজম’ নামে একটি গানের দল খুলেছেন অনির্বাণ। কয়েক মাস আগে দলটির গান ‘মেলার গান’ জনপ্রিয়তা পায়। এবার এক কনসার্ট থেকে ভাইরাল হলো অনির্বাণের আরেকটি গান ‘তুমি মাস্তি করবে জানি’। এ গানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির তিন ঘোষকে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি।
এ তিন ঘোষ হলেন তৃণমূল, সিপিএম ও বিজেপির তিন নেতা কুণাল ঘোষ, শতরূপ ঘোষ ও দিলীপ ঘোষ। ভাইরাল ভিডিওতে অনির্বাণকে গাইতে শোনা যায়, ‘এসব গান-বাজনা ছাড়, চল প্রোমোটারি করি, বড় গাড়ি চড়ি/ ইলেকশানের মেজাজ বুঝে দলটা বদল করি/ এই আমাদের দোষ/ গানবাজনা করতে এসে এসব কথা বললে/ রেগে যাবে কুণাল ঘোষ।’
গত ৩১ আগস্ট কলকাতার বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে ছিল ব্যান্ড স্টর্ম শিরোনামের ওই কনসার্ট। সেখানে অনির্বাণের হুলিগানইজম ছাড়াও পারফর্ম করেন অঞ্জন দত্ত, ক্যাকটাস, পৃথিবী, ফকিরা ও ফসিলস। ঘণ্টাখানেক ধরে বেশ কিছু গান শোনায় হুলিগানইজম। তার মধ্যে ঘোষেদের নিয়ে গানটি সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো আগুন ধরিয়ে দেয়।
অন্যদিকে ব্যঙ্গ করলেও বিষয়টি ভালোভাবেই গ্রহণ করেছেন কুণাল ও শতরূপ ঘোষ। ফেসবুকে এক ভিডিওবার্তায় কুণাল ঘোষ বলেন, ‘আমি মঞ্চে বা পর্দায় অনির্বাণের অভিনয় দেখেছি। এই গানে তার উপস্থাপনা ভালোই লাগছিল। আর গানে যদি সে সাম্প্রতিক রাজনীতিকে আনেন, আনতেই পারেন। ইস্যু তোলা একটা বিষয় আর ইচ্ছাকৃত কাউকে অপমান করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। আমার মনে হয়েছে অর্নিবাণ বা তার সহশিল্পীরা অপমানের উদ্দেশ্যে গানটি করেনি। তাহলে বিষয়টিকে কেন খোলা-মনে নেব না? পুরোনো ধাঁচের গানের সঙ্গে সমকালীনতাকে মিশিয়ে অনির্বাণ যে চেষ্টা করেছেন, তাতে আমার নামে টিপ্পনি থাকলেও, এই মজাটা নেওয়ার মানসিকতা কুণাল ঘোষের রয়েছে।’
শতরূপ ঘোষ এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, ‘আমি গানটা শুনেছি। বেশ ভালোই লেগেছে। আমরা সব সময় চাই শিল্পীরা পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড নিক। তাদেরও রাজনৈতিক মতামত থাকুক। অনির্বাণ গানে আমার নাম নিয়েছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। তাতে যদি কোনো তির্যকতা থেকে থাকে, আমরা মনে করি, আমাদের সমালোচনা শিল্পের মাধ্যমে আসতেই পারে। গতকাল থেকে আমার মনে হচ্ছে, বাংলা গানে যেমন বেলা বোস, নীলাঞ্জনা, রঞ্জনা রয়েছে, তেমনি আমিও বাংলা গানের একটা ক্যারেক্টার হয়ে গেলাম।’
বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ গানটির বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি। তবে অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ রুদ্রনীল ঘোষ খেপেছেন অনির্বাণের ওপর। সেদিন ব্যান্ড স্টর্ম কনসার্টের শুরুতেই অনির্বাণ সনাতন ধর্ম নিয়ে কথা বলেন, যা ভালো লাগেনি বিজেপি নেতা রুদ্রনীলের। ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে অনির্বাণকে ক্ষমা চাইতে বলেছেন তিনি। রুদ্রনীল ঘোষ লিখেছেন, ‘সনাতন ধর্ম পৃথিবীর আদিতম ধর্ম বা জীবনচর্চা। তারপর বাকি ধর্মগুলোর জন্ম। আর আপনি বললেন, সনাতন ভারতে পৌঁছাতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে! অন্য কোনো ধর্ম সম্পর্কে এই ধরনের উক্তি করলে তারা এতক্ষণে আপনাকে কোন স্থানে রাখত, তা নিশ্চয়ই জানেন। যদি সজ্ঞানে এই ধরনের মন্তব্য করে থাকেন, তাহলে ক্ষমা চেয়ে নিন।’
গান ও মন্তব্য নিয়ে তোলপাড় চললেও নিশ্চুপ আছেন অনির্বাণ। এর আগে পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক আনন্দবাজারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হুলিগানইজম গড়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘আমার কাছে দুটি অপশন ছিল, এক রাজনৈতিক দল করা, দুই গানের দল করা। আমি ভাবলাম গানের দল করাই ভালো।’
বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন অনির্বাণ। সেসবের মধ্যে রয়েছে রঘু ডাকাত, দশম অবতার, ড্রাকুলা স্যার, দ্বিতীয় পুরুষ, গুমনামি, ভিঞ্চি দা ইত্যাদি।
আরএমডি