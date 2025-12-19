বাপ্পার নতুন গান ‘এই ব্যথা’
কাব্যিক অনুভূতি আর মেলানকোলি সুরে সাজানো নতুন গান ‘এই ব্যথা’ নিয়ে শ্রোতাদের সামনে হাজির হয়েছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বাপ্পা মজুমদার। গানটির কথা লিখেছেন মাহি ফ্লোরা। সুর করেছেন এহসান রাহি এবং সংগীতায়োজনের দায়িত্বে ছিলেন আমজাদ হোসেন। ধ্রুব মিউজিক স্টেশন (ডিএমএস)-এর ব্যানারে গানটির ভিডিও নির্মাণ করেছেন শুভব্রত সরকার।
সম্প্রতি ধ্রুব মিউজিক স্টেশনে অনুষ্ঠিত হয় গানটির প্রকাশনা উৎসব। এতে বাপ্পা মজুমদারের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন গীতিকার ও সুরকার তরুণ মুন্সী, জুয়েল মোর্শেদ, লুৎফর হাসান, কিশোর দাসসহ সংগীতাঙ্গনের বিশিষ্টজনরা।
নতুন গানটি নিয়ে বাপ্পা মজুমদার বলেন, ‘অনেকদিন পর এমন একটি আয়োজন করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। টিমের সবাই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয়, আজ আমার বড় মেয়ের জন্মদিন। এমন দিনে গানটির প্রকাশ আমাকে আলাদা এক অনুভূতিতে ভাসিয়ে দিয়েছে। ভিডিওটি আমাদের দেশে একেবারেই ভিন্ন ধাঁচের, যা শ্রোতাদের নতুন অভিজ্ঞতা দেবে বলে আশা করছি।’
ধ্রুব মিউজিক স্টেশনের কর্ণধার ধ্রুব গুহ বলেন, ‘বাপ্পা দা’র নতুন গান ‘এই ব্যথা’ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। বিশ্বাস করি, গানটি শ্রোতাদের মনে জায়গা করে নেবে।’
গানটির ভিডিও এরই মধ্যে ‘ডিএমএস’এর ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি দেশি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ডিজিটাল মিউজিক প্ল্যাটফর্মেও গানটি শোনা যাচ্ছে।
এমএমএফ