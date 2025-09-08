  2. বিনোদন

অনেক ধামাকা নিয়ে ফিরছে বলিউডের সুপারহিরো ‘কৃষ’

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় সুপারহিরো ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘কৃষ’। দীর্ঘদিন ধরেই ভক্তরা অপেক্ষায় ছিলেন এই ছবির নতুন গল্পের জন্য। এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। ছবিটির চতুর্থ কিস্তি ‘কৃষ ৪’ অবশেষে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। বহু বছর ধরেই গুঞ্জন চলছিল, কবে শুরু হবে শুটিং, আদৌ হবে কি না ছবিটি। এসব প্রশ্নের উত্তর এবার স্পষ্ট করলেন নির্মাতা রাকেশ রোশন নিজেই।

৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, ‘কৃষ ৪’-এর স্ক্রিপ্ট প্রায় তৈরি। প্রোডাকশনের বাজেট চূড়ান্ত হওয়ায় অবশেষে শিগগিরই শুরু হচ্ছে প্রস্তুতি।

তিনি আরও জানান, ছবিটির প্রি-প্রোডাকশন ইতোমধ্যে জোরকদমে চলছে এবং ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়েই শুরু হবে শুটিং। এর আগে অনেক কারণেই পিছিয়ে গিয়েছিল কাজ। তবে এবার আর কোনো দ্বিধা নেই। সব ঠিক থাকলে ২০২৭ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে হৃতিক রোশন অভিনীত এই বহুল প্রতীক্ষিত ছবি।

অবাক করার মতো বিষয় হলো, ‘কৃষ ৪’ পরিচালনা করছেন হৃতিক রোশন নিজেই। এই প্রথমবার নিজের ক্যারিয়ারে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন তিনি। তার পিতা রাকেশ রোশন বলেন, ‘২৫ বছর আগে আমি ওকে অভিনেতা হিসেবে লঞ্চ করেছিলাম। এবার সে নিজেই পরিচালকের আসনে বসতে চলেছে। এই অনুভূতি আমার জন্য গর্বের।’

প্রাথমিকভাবে ছবিটি পরিচালনা করার কথা ছিল অন্য একজন নির্মাতার। তবে নানা পরিবর্তনের পর হৃতিক নিজেই দায়িত্ব নেন। ছবিটির নির্মাণে থাকছে যশরাজ ফিল্মসের মতো বড় প্রযোজনা সংস্থাও, যারা এর প্রযুক্তিগত দিক সামলাবে।

চিত্রনাট্যে থাকবে নতুন মোড়, থাকছে টাইম ট্রাভেল। ফিরে আসতে পারেন জনপ্রিয় চরিত্র জাদু। পুরনো কিছু মুখও দেখা যেতে পারে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এই ছবিতে ফিরছেন। এমনকি রেখা এবং প্রীতি জিনতারও থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।

ছবির বাজেট ঘিরেও নানা রকম গুঞ্জন উঠেছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন, এই ছবির জন্য ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটি বলিউডে নজিরবিহীন ঘটনা হতে যাচ্ছে। তবে রাকেশ রোশন সে গুজব উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, বাজেট বাস্তবসম্মত এবং পরিকল্পনার মধ্যে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা এখন জানি ছবির জন্য নির্দিষ্ট কত বাজেট লাগবে। সুতরাং আর দেরি নয়।’

সবমিলিয়ে ‘কৃষ ৪’ শুধু একটি সিনেমা নয়, এটি হতে যাচ্ছে একটি প্রত্যাবর্তনের গল্প, একটি নতুন শুরু। হৃতিক রোশনের পরিচালনায় তারই গড়া চরিত্র কৃষের নতুন অধ্যায় কীভাবে পর্দায় জীবন্ত হয়ে ওঠে এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

এলআইএ/জিকেএস

