যে কারণে তোতলা মেয়েকে বিয়ে করতে বললেন কুদ্দুস বয়াতি

যে কারণে তোতলা মেয়েকে বিয়ে করতে বললেন কুদ্দুস বয়াতি
জনপ্রিয় গায়ক ও লোকশিল্পী কুদ্দুস বয়াতি। সম্প্রতি ফেসবুকে বেশ সরব তিনি। সেখানে রোজ রোজ প্রকাশ করেন অনেক গান, গ্রামীণ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ছবি ও ভিডিও। ব্যঙ্গাত্মক সব স্ট্যাটাসে তুলে ধরেন দেশ ও সমাজের নানান অসঙ্গতির কথা।
আজ সোমবার তিনি ফেসবুকে বেশ মজা করে দিয়েছেন একটি স্ট্যাটাস। সেটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। সেখানে তিনি সংসার জীবনে সুখের স্বার্থে তোতলা মেয়েকে বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছেন।
কুদ্দুস বয়াতি লিখেছেন, ‘তোমরা বিয়ে করলে তোতলা মেয়েকেই করবা। ঝগড়া করলে সে এক কথা বলতে বলতে তুমি বেশি কথা শুনিয়ে দিতে পারবা।’
এই মন্তব্যে কুদ্দুস বয়াতি মূলত নারীর কথার চাপে থাকা স্বামীদের দাম্পত্য জীবনের হাস্যকর পরিস্থিতির ইঙ্গিত করেছেন। তোতলা মেয়ে বলতে তিনি এমন একজনকে বোঝাতে চেয়েছেন যিনি কথা বলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে যান অথবা তথ্য ভুলে যান। তখন স্বামী অনেক কথা বলতে পারবেন।
পোস্টটিতে কুদ্দুস বয়াতির ভক্ত-অনুরাগীরা বেশ মজা পেয়েছেন। অনেকে করছেন মজার মজার সব মন্তব্য।
এর আগে দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে ৩১ আগস্ট ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন তিনি। সেটি ভাইরাল হয়েছে। সেখানে কুদ্দুস বয়াতি লিখেছিলেন, ‘মারামারি, কাটাকাটি দেখে মনে হচ্ছে, ফেব্রুয়ারি আসতে আসতে দেশের ছাল, চামড়া কিছুই থাকবে না।’
