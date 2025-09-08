  2. বিনোদন

আরিয়ানের সিরিজে শাহরুখ-আমির, ট্রেলারেই ঝড়

প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আরিয়ান খান পরিচালিত প্রথম ওয়েব সিরিজের ট্রেলার অবমুক্ত

 

অবশেষে প্রকাশ পেল শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান পরিচালিত প্রথম ওয়েব সিরিজ ‘দ্য বিডস অব বলিউড’-এর ট্রেলার। আর এই ট্রেলার দেখেই নেটদুনিয়ায় হইচই পড়ে গেছে। মাত্র সাড়ে তিন মিনিটের এই ট্রেলারে উঠে এসেছে বলিউডের অজানা অন্ধকার দিক। সঙ্গে আছে আবেগ, উত্তেজনা, গান আর বেশ কিছু চমকপ্রদ উপস্থিতি।

এই সিরিজের মূল গল্প ঘুরে দাঁড়াতে চাওয়া এক নতুন মুখ ‘আসমান’-এর জীবন নিয়ে। সে বাইরের জগৎ থেকে বলিউডে এসে নিজের জায়গা তৈরি করতে চায়। তার পথ সহজ নয়, বরং নানা জটিলতা, ব্যর্থতা আর পারিবারিক টানাপোড়েনে ভরা।

কিন্তু ট্রেলারের সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে ধরা দিয়েছেন শাহরুখ খান ও আমির খান। তাদের সঙ্গে আছেন ‘বাহুবলী’খ্যাত নির্মাতা আর রাজামৌলিও। শাহরুখকে দেখা গেল এক অন্য রূপে, খোলামেলা ভাষায় কথা বলতে। আমির ও রাজামৌলির সংক্ষিপ্ত দৃশ্যও দর্শকদের রোমাঞ্চিত করেছে।

এছাড়া করণ জোহরকে দেখা গেল ভয় ধরানো এক চরিত্রে। আছেন ববি দেওলও। সবমিলিয়ে, ট্রেলার যেন আগুন ধরিয়ে দিল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই দর্শকদের প্রতিক্রিয়া উপচে পড়ছে। কেউ বলছেন, ‘এটাই হতে যাচ্ছে বছরের সবচেয়ে বড় সিরিজ।’ কেউ আবার লিখেছেন, ‘আরিয়ান একেবারেই নতুন ধরনের গল্প এনেছেন, সাহস দেখিয়েছেন।’

একজন লিখেছেন, ‘বলিউডের অন্ধকার দিক নিয়ে এমনভাবে আগে কেউ বলার সাহস দেখায়নি।’ আরেকজন মজা করে লেখেন, ‘শাহরুখ ও আমির খান একসঙ্গে! এটা তো সিনেমা নয়, ইতিহাস!’

এই সিরিজে আরও আছেন দিশা পাটানি। তার লুক ও অভিনয় নিয়েও প্রশংসা করছেন দর্শকরা।

সব মিলিয়ে, ‘দ্য বিডস অব বলিউড’ এখন দর্শকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সিরিজটি মুক্তি পাবে ১৮ সেপ্টেম্বর, নেটফ্লিক্সে।

