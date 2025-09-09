ভয়াবহ দুর্ঘটনায় কাটা গেল লাইটম্যান সহকারীর হাত, ঝুঁকিতে একটি পা

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় কাটা গেল লাইটম্যান সহকারীর হাত, ঝুঁকিতে একটি পা
ইউটিউব চ্যানেল প্রাঙ্ক কিংয়ের একটি নাটকের শুটিংয়ের জন্য গত শুক্রবার ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে লাইট ও জেনারেটরবাহী একটি গাড়ি। এতে পাঁচজন গুরুতর আহত হন। তাদের মধ্যে আছেন লাইট সহকারী রবিন, শাহাদাত, হৃদয়, পিকআপ ড্রাইভার ইব্রাহীম, জেনারেটর অপারেটর আবদুর রাজ্জাকসহ আরও দুজন।
তবে সবচেয়ে সংকটাপন্ন অবস্থায় আছেন রবিন ও হৃদয়। জানা গেছে, রবিন জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আর হৃদয় এই মুহূর্তে জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আরও দুজন ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে গতকাল সোমবার লাইটম্যান সহকারী রবিনের বাঁ হাতটি কেটে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে দুর্ঘটনায় হৃদয়ের চোয়াল আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, পড়ে গেছে পাঁচটি দাঁত। বাকিরাও মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।
চিকিৎসক জানিয়েছেন, রবিনের একটি পা-ও ঝুঁকিতে আছে। এ ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তিনি ও তার পরিবার। কীভাবে চিকিৎসার খরচ বহন করবেন, কীভাবে চলবে পরিবার সে চিন্তায় দিন কাটছে তার।
রবিন গণমাধ্যমে জানান, শুটিংয়ের জন্য আলাদা গাড়ি থাকলেও তাকে তাতে না পাঠিয়ে জেনারেটরের পিকআপে পাঠাতে বাধ্য করা হয়। ঢাকা থেকে ভোর ৪টায় রওনা দিয়ে সাড়ে ৬টার দিকে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার এলাকায় পৌঁছালে একটা লরিকে ধাক্কা দেয় পিকআপটি। তাতেই গুরুতর আহত হন তিনিসহ বাকিরা।
তবে এ ঘটনায় দায় নিচ্ছেন না প্রাঙ্ক কিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও নাট্যনির্মাতা আর্থিক সজীব। তিনি দুর্ঘটনার দায় দিচ্ছেন লাইট হাউসকে।
