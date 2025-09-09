যে কারণে খোদার কাছে শুকরিয়া জানালেন পরীমনি

যে কারণে খোদার কাছে শুকরিয়া জানালেন পরীমনি
যারা চিত্রনায়িকা পরীমনিকে চেনেন তারা এই নায়িকার শতবর্ষী নানা শামসুল হক গাজী সম্পর্কেও জানেন। নানাই ছিল তার শক্তি, সাহস, চলার পথের অনুপ্রেরণা। যেকোনো বিপদ-আপদে নানাই ছিলেন তার একমাত্র আস্থার জায়গা ছিল। প্রতিদিন তার ঘরে ফেরার অপেক্ষায় থাকতেন নানা। দুই বছর আগে চিরদিনের জন্য পরীমনিকে ছেড়ে চলে গেছেন তিনি।
সম্প্রতি ‘রঙিলা কিতাব’-এ অসাধারণ অভিনয়ের জন্য জনপ্রিয় ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ডস জিতেছেন পরীমনি। সেই অ্যাওয়ার্ডস নিয়ে বাসায় ফেরার সময় ঘরের দরজা খুলে দেয় তার দুই সন্তান। বিষয়টি তাকে আবেগপ্রবণ করেছে। ফেসবুক পোস্ট দিয়ে ভক্তদের সাথে এই অনুভূতি ভাগ করে নিয়েছেন পরী।
পরীমনি লিখেছেন, ‘এখন আমার ঘরের দরজা খুলে দেওয়ার মানুষ তারা। নানাভাই মারা যাওয়ার পর আর কেউ আমার ঘরে ফেরার জন্য অপেক্ষা করেনি এভাবে। গতকাল রাতে যখন আমি অ্যাওয়ার্ড নিয়ে বাসায় ফিরলাম তখন দরজা খুলেই তারা দুজন এক ঝাঁপে আমার কোলে উঠে বসলো। কি লাগে জীবনে আর!’
তিনি খোদার কাছে শুকরিয়া জানিয়ে লেখেন, ‘শুকরিয়া খোদা। আমি শুধু আল্লাহর কাছে এখন এই দোয়া করি যেন এই সুখে কারো নজর না লাগে। আহা! কি সুন্দর পরিপূর্ণ জীবন আমার। রুপকথার মতো সুন্দর। আলহামদুলিল্লাহ।’
পরীমনি সর্বশেষ চয়নিকা চৌধুরীর ‘কাগজের বউ’ সিনেমায় অভিনয় করেন। এটি ২০২৪ সালে মুক্তি পায়।
