ডাকসুর ফলাফলে ভবিষ্যৎ রাজনীতির ইঙ্গিত, যা বললেন জয়

ডাকসুর ফলাফলে ভবিষ্যৎ রাজনীতির ইঙ্গিত, যা বললেন জয়
দেশের আলোচিত-সমালোচিত অভিনেতা ও উপস্থাপক শাহরিয়ার নাজিম জয়। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও দেশের সমসাময়িক নানা ইস্যুতে সরব থাকতে দেখা যায় তাকে। বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলে প্রায়ই বিতর্কের মুখে পড়েন। ডাকসু নির্বাচন নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি।
নিজের ফেসবুকে আজ জয় লিখেছেন, ‘ডাকসু নির্বাচনের ফলাফলে ভবিষ্যতের অনেক ইঙ্গিত প্রকাশ পাবে। ডাকসু শুধু ডাকসু নয়। জাতীয় নির্বাচনের আগাম সংবাদ। ভোটগ্রহণ থেকে ফলাফল সবকিছুই হবে ভবিষ্যতের বড় অংক। শুভকামনা।’
জয়ের এই পোস্টকে ঘিরে অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য করেছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত হলের বাইরের আটটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে। এবার ডাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের ৪১টি পদের জন্য মোট ৪৭১ জন প্রার্থী এবং হল সংসদের ১০১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে আটটি কেন্দ্রে মোট ৮১০টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে।
এমআই/এলআইএ/এমএস