ব্যাচেলর পয়েন্টে চমক নিয়ে ফিরছেন তৌসিফ মাহবুব

ব্যাচেলর পয়েন্টে চমক নিয়ে ফিরছেন তৌসিফ মাহবুব
সেই ২০১৮ সালে প্রথম প্রচার হয় জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’। নাট্যনির্মাতা কাজল আরিফিন অমির সৃষ্ট এই ধারাবাহিকটি বাংলা টেলিভিশনে দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। দেখতে দেখতে নাটকটির চারটি সিজনের সফল প্রচার হয়ে গেছে। এবার দর্শকের মাঝে ফিরে এসেছে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট-৫’। দারুণ খবর হলো, নতুন এই মৌসুমে ফিরছে নাটকটির পুরনো চরিত্র নেহাল।
ধারাবাহিকের তৃতীয় সিজন থেকে ব্যক্তিগত কারণে সরে গিয়েছিলেন নেহাল চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব। চতুর্থ সিজনে গল্পে নেহালের উল্লেখ থাকলেও তাকে পর্দায় দেখা যায়নি। পঞ্চম সিজনের বেশ কিছু পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছে। সেখানেও তৌসিফের উপস্থিতি ছিল অনুপস্থিত।
দীর্ঘদিন দর্শকদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরছেন তৌসিফ। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, দর্শকের ভালোবাসা ও চাহিদার কারণে আবারও নেহালের ভূমিকায় হাজির হতে যাচ্ছেন। তৌসিফ বলেন, ‘দর্শক সর্বদা চান নেহাল চরিত্রটি ফিরে আসুক। তাই আমি আনন্দিত যে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এর মাধ্যমে আবারও দর্শক আমাকে দেখতে পাবেন।’
নাট্যনির্মাতা কাজল আরিফিন অমি এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘বাস্তব জীবনের মতোই হয়তো ভবিষ্যতে আবার তাদের দেখা মিলবে একসঙ্গে। তৌসিফের এই প্রত্যাবর্তন দর্শকদের জন্য সুখবর। এখন দেখা যাক, নেহালের ফিরে আসার গল্প কিভাবে এগোয়।’
বুম ফিল্ম প্রযোজনায় প্রচারিত এই ধারাবাহিক বাংলা টেলিভিশনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং দর্শকের ভালোবাসায় নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে।
