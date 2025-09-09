সড়ক দুর্ঘটনায় কাজলের মৃত্যুর গুজব, যা জানা গেল

সড়ক দুর্ঘটনায় কাজলের মৃত্যুর গুজব, যা জানা গেল
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, দক্ষিণী তারকা কাজল আগারওয়াল ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মারা গেছেন। এই ভুয়া খবর মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে গেলে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি করে। অনেকেই সামাজিক মাধ্যমে তার জন্য দোয়া ও সমবেদনা জানাতে থাকেন।
অবশেষে গুজব নিয়ে মুখ খুলেছেন কাজল আগরওয়াল নিজেই। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দেওয়া এক বার্তায় তিনি লেখেন, ‘আমি দেখছি কিছু ভিত্তিহীন খবর ছড়ানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে আমি দুর্ঘটনায় পড়েছি, এমনকি মারাও গিয়েছি! সত্যি বলতে, এটা বেশ হাস্যকর, কারণ এসব একেবারেই সত্য নয়। আমি ভালো আছি, সুস্থ আছি, এবং নিরাপদে আছি।’
তিনি আরও অনুরোধ করেন, ‘অনুরোধ করছি, এমন মিথ্যা খবর বিশ্বাস করবেন না বা ছড়াবেন না। আসুন আমরা ইতিবাচকতা ও সত্যের ওপরই মনোযোগ দিই।’
কাজল আগরওয়ালকে সর্বশেষ দেখা গেছে সালমান খান ও রাশমিকা মান্দানা অভিনীত ‘সিকান্দার’ সিনেমায়। যদিও সিনেমাটি বক্স অফিসে আশানুরূপ সাফল্য পায়নি তবে এতে সালমান খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করে আনন্দিত কাজল।
এছাড়াও তিনি তেলেগু সিনেমা ‘কন্নাপ্পা’-তেও ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটি চলতি বছরের জুনে মুক্তি পায়। এটি সেপ্টেম্বর ৪ তারিখ থেকে দেখা যাচ্ছে অ্যামাজন প্রাইমেও।
কাজল আগরওয়ালের হাতে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রতীক্ষিত প্রজেক্ট। এর মধ্যে রয়েছে কমল হাসানের সঙ্গে ‘ইন্ডিয়ান ৩’, নিতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’ ইত্যাদি।
