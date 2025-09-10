বাংলাদেশি সিনেমা অস্কারে পাঠাতে যা করতে হবে
বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার অস্কার। এবার বসবে এর ৯৮তম আসর। সেখানে অংশ নেয়ার জন্য বাংলাদেশ থেকে চলচ্চিত্র আহ্বান করা হয়েছে। বাছাইকৃত ছবিটি ‘বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম’ বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।
বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ (বিএফএফএস) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, যেসব প্রযোজক ও পরিচালক চলচ্চিত্র জমা দিতে আগ্রহী, তাঁদের ছবিটি অবশ্যই বাংলা ভাষায় নির্মিত বাংলাদেশি পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা হতে হবে।
অস্কারে অংশগ্রহণের যোগ্যতা পেতে হলে চলচ্চিত্রটির মুক্তির সময়কাল হতে হবে ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে। সেইসঙ্গে ছবিটি অবশ্যই বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে ইংরেজি সাবটাইটেলসহ টানা ৭ দিন বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শিত হতে হবে।
এছাড়া ছবিটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অবশ্যই বাংলাদেশি পরিচালকের মাধ্যমে নির্মিত হতে হবে এবং এটি অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস (AMPAS)-এর নির্ধারিত সব প্রযুক্তিগত ও যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।
আগ্রহী প্রযোজক বা স্বত্বাধিকারীদের নিম্নোক্ত বিষয়সহ চলচ্চিত্র জমা দিতে হবে:
অস্কার বাংলাদেশ কমিটির সমন্বয়কারীর কাছ থেকে সংগ্রহযোগ্য আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। ছবির মুক্তির তারিখ ও প্রদর্শনের প্রমাণ দিতে হবে। দুটি ডিভিডি/ব্লু-রে স্ক্রিনার অথবা একটি নিরাপদ ডিজিটাল লিঙ্ক জমা দিতে হবে।
চলচ্চিত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ২০২৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা। জমা দিতে হবে বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ (বিএফএফএস) অফিসে। যার ঠিকানা - প্ল্যানার্স টাওয়ার, ৩য় তলা, ১৩/এ সোনারগাঁও (বীর উত্তম চিত্তরঞ্জন দত্ত) রোড, বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০।
অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের আয়োজনে ৯৮তম অস্কারের মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ১৬ মার্চ। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত ডলবি থিয়েটারে ২৪টি বিভাগে প্রদান করা হবে এ মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার।
