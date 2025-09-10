  2. বিনোদন

পাঁচ বছর ধরে একটি প্রশ্ন প্রতিদিন শুনতে হয়েছে : তৌসিফ

প্রকাশিত: ০৭:১৮ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পাঁচ বছর ধরে একটি প্রশ্ন প্রতিদিন শুনতে হয়েছে : তৌসিফ
তৌসিফ মাহবুব

‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ প্রচারের শুরুর দিকে তারকাবহুল এই ধারাবাহিকটিতে নেহাল চরিত্রে দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছিলেন ছোট পর্দার দর্শকপ্রিয় অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব। তৃতীয় সিজন থেকে ব্যক্তিগত কারণে সরে গিয়েছিলেন তিনি। চতুর্থ সিজনে গল্পে নেহালের উল্লেখ থাকলেও তাকে পর্দায় দেখা যায়নি।

পঞ্চম সিজনের বেশ কিছু পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছে। সেখানেও তৌসিফের উপস্থিতি ছিল না।

দীর্ঘদিন দর্শকদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরছেন তৌসিফ। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট-৫’-এ থাকছেন এই অভিনেতা।

তৌসিফ তার বক্তব্যে বলেন, ‘ঈদের সময় বাড়ি ফেরার যে একটা আকুতি থাকে মানুষের আমার ব্যাচেলর পয়েন্টে ফিরে মনে হচ্ছে ঈদে বাড়ি ফিরলাম। কেন যেন নার্ভাসও লাগছে। পাঁচ বছর ধরে সবার একটি প্রশ্ন প্রতিদিন শুনতে হয়েছে। আবার কবে এই নাটকে অভিনয় করব। ভালো লাগছে ফিরতে পেরে।’

ব্যাচেলর পয়েন্ট নাটকে সহশিল্পীদের সঙ্গে তৌসিফ মাহবুব

‘দর্শকের এত এত ভালোবাসাই নেহালকে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ নাটকে ফেরত আনতে বাধ্য করেছে। যারা নেহালকে ভুলেনি সবাইকে ধন্যবাদ। আমি নিজেও অপেক্ষা করেছিলাম ফেরার জন্য। এমনভাবেই ফিরতে চেয়েছিলাম’- যোগ করেন তৌসিফ।

এই অভিনেতা আরও বলেন, ‘যখন আমি ধারাবাহিকটিতে ছিলাম না তখন অনেক কথা শুনতে হয়েছে। অনেকেই ব্যাচেলর পয়েন্ট নিয়ে আমার সামনে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন, যা শুনতে খারাপ লাগতো। তখন কিছু বলতে পারিনি। এতদিন এই দিনটার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। যারা সমালোচনা করেন তাদের বলব- দুটি রুম দিয়ে শুটিং শুরু হয়েছিল, সেই ব্যাচেলর পয়েন্ট আজ বড় পরিসরে সবার প্রিয়।’

২০১৮ সালে সম্প্রচার শুরু হয়েছিল ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ ধারাবাহিকের। ইতিমধ্যেই নাট্যনির্মাতা কাজল আরিফিন অমি নির্মিত ধারাবাহিক চার সিজন শেষ হয়েছে। এখন সম্প্রচার হচ্ছে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট-৫’।

