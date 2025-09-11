লাক্স সুপারস্টার হতে ১১ হাজার সুন্দরীর আবেদন
বাংলাদেশের গ্ল্যামার ও সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার সবচেয়ে আলোচিত প্ল্যাটফর্ম লাক্স সুপারস্টার। দীর্ঘ ৭ বছর পর আবারও আয়োজনটি ফিরেছে নতুন রূপে। এই সিজনে অংশ নিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১১ হাজারের বেশি সুন্দরী প্রতিযোগী।
আয়োজকরা বলছেন, লাক্স সুপারস্টারের ইতিহাসে এটি সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের রেকর্ড।
নতুন এই মৌসুমে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তিনটি মূল ক্যাটাগরিতে। সেখানে আছে অভিনয়, স্টাইলিং এবং কনটেন্ট ক্রিয়েশন। প্রতিযোগিতা ঘিরে থাকছে লাইভ অডিশন, বুটক্যাম্প ও মেন্টরশিপ সেশন, যা অংশগ্রহণকারীদের তারকা হয়ে ওঠার পথে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির সুযোগ করে দেবে।
প্রতিযোগীদের গ্রুমিং ও মূল্যায়নে থাকছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তারকা জয়া আহসান এবং তরুণ নির্মাতা রায়হান রাফী।
লাক্স সুপারস্টার এবার কেবল প্রতিযোগিতাকেই নয় দেশের বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
এলআইএ/জেআইএম