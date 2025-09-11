  2. বিনোদন

নাঈমের ‘খুব কাছেরই কেউ’ সুনেরাহ

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৫ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রথমবার জুটি হয়ে আসছেন নাঈম ও সুনেরাহ

চরকিতে আসছে নতুন ওয়েব কনটেন্ট ‘খুব কাছেরই কেউ’। এতে জুটি বেঁধেছেন এফ এস নাঈম ও সুনেরাহ বিনতে কামাল। রোমান্টিক ঘরানার এই ফ্ল্যাশ ফিকশনটি পরিচালনা করেছেন সংগীতশিল্পী ও নির্মাতা আরাফাত মহসিন নিধি। এটি তার দ্বিতীয় নির্মাণ হলেও প্রথমবারের মতো ফ্ল্যাশ ফিকশন পরিচালনা করলেন তিনি।

‘খুব কাছেরই কেউ’-এর গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন রাবা খান। গল্পটি ঘুরে বেড়ায় দুজন তরুণ-তরুণীর চারপাশে, যাদের মধ্যে প্রথমে অপরিচিত এক দূরত্ব থাকে। অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের প্রেক্ষাপটে এগিয়ে চলে কাহিনি। বিয়ের আগে ও বিয়ের দিনের কিছু মুহূর্তকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তাদের সম্পর্ক। গল্পটি বোঝায়, অনেক সময় জীবনের গভীর সম্পর্কগুলো গড়ে ওঠে একেবারে অপ্রত্যাশিত উপায়ে।

এতে সুনেরাহ অভিনয় করেছেন জেরিন নামে এক স্পষ্টবাদী, স্বাধীনচেতা ও চঞ্চল তরুণীর চরিত্রে। অভিনেত্রী বলেন, ‌‘গল্পটি আমার খুব কাছের একজনের লেখা এবং পরিচালনা। কিন্তু আমি কাজটি করেছি শুধুমাত্র গল্পটি ভালো লাগার কারণে।’

অন্যদিকে রাকিন চরিত্রে দেখা যাবে এফ এস নাঈমকে। তিনি মনে করেন, ‘এই গল্পের মুহূর্তগুলো দর্শকদের খুব পরিচিত মনে হবে। সম্পর্কের সূক্ষ্ম অনুভব, বোঝাপড়াগুলো দর্শকরা নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারবেন।’

১০ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে চরকিতে প্রকাশ পেয়েছে কনটেন্টটি। এর মাধ্যমে চরকি প্রথমবারের মতো দর্শকদের জন্য ফ্ল্যাশ ফিকশন ঘরানার কনটেন্ট নিয়ে এলো। নাঈম ও সুনেরাহ ছাড়াও কনটেন্টটিতে আরও অভিনয় করেছেন পায়েল, মাহেরা ইনায়া কামাল, ফাহাদ রিয়াজ খান, আলিফ খান ও আসিকুজ্জামান অনিক।

