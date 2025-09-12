লুমিনের মিউজিক্যাল ফিল্ম ‘ফিরে এসো’র প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত

লুমিনের মিউজিক্যাল ফিল্ম ‘ফিরে এসো’র প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত
রাজধানীর একটি হোটেলে ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্যোগে সংগীতশিল্পী (ফিডব্যাক ব্যান্ড স্টার) লুমিনের মিউজিক্যাল ফিল্ম ‘ফিরে এসো’র গ্র্যান্ড প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্টুডিও আরাম কেদারার প্রযোজনায় নির্মিত এই মিউজিক্যাল ফিল্মের স্ট্রিমিং পার্টনার চরকি মিউজিক।
প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গণমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দ, চিকিৎসা ও শিক্ষাজগতের প্রথিতযশা ব্যক্তি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. আশীষ কুমার চক্রবর্তী বলেন- বাংলা সংগীতচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করতে এবং তরুণ প্রজন্মকে দেশীয় সুস্থ বিনোদনে অনুপ্রাণিত করতেই এ বিশেষ আয়োজন।
সংগীত শিল্পী লুমিন বলেন- আমি কানাডা প্রবাসী হলেও দেশের টানে এই মিউজিক্যাল ফিল্মটি আয়োজন করেছি। এ আয়োজনটি সম্ভব হয়েছে আমার বন্ধু এবং মিডিয়ার প্রিয় মানুষ ডা. আশীষের জন্য! আমি আগত সকল সংগীত বোদ্ধা, সম্মানিত অতিথি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও ব্র্যান্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের কর্মকর্তাগণ, হেড অফ কর্পোরেট নীতা চক্রবর্তী এবং মিউজিক্যাল ফিল্মের পরিচালক রাজিবুল হোসেন।
অনুষ্ঠানে অনুভূতি প্রকাশ করেন বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক ফোয়াদ নাসের বাবু, মানাম আহমেদ, বাপ্পা মজুমদার, বামবা সভাপতি হামিন আহমেদ, গুণী রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ড. অনিমা রায়।
অনুষ্ঠান শেষে শিল্পী লুমিনকে হাসপাতালের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট, ফ্রি মাস্টার হেলথ চেক আপ ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নাহিদা আফরোজ সুমি।
