নব্বই দশকের অজানা গল্প জানাবেন বাপ্পা মজুমদার

প্রকাশিত: ০১:০১ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশের আধুনিক ব্যান্ড সংগীতের গৌরবময় অধ্যায়ের অন্যতম মুখ বাপ্পা মজুমদার। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়, প্রয়াত সঞ্জীব চৌধুরীর সঙ্গে ‘দলছুট’ ব্যান্ড গঠন করে বাংলা গানের জগতে নতুন ধারা তৈরি করেছিলেন তিনি।

১৯৯৭ সালে দলছুটের প্রথম অ্যালবাম ‘আহ’ মুক্তি পায়। সেটি শ্রোতাদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলে। সেই সময় থেকেই ‘দলছুট’ হয়ে ওঠে বাংলা ব্যান্ড সংগীতের এক জনপ্রিয় নাম। বাপ্পা-সঞ্জীব জুটির গান হয়ে ওঠে শহুরে তরুণদের মনের কথা।

আজিজ সুপার মার্কেটের আড্ডা, গানের সুর ও কথার গভীর আলোচনা, রাতভর রেকর্ডিং, প্রথম স্টেজ শো’র উত্তেজনা, কিংবা ভক্তদের আবেগ মিলিয়ে নব্বইয়ের সংগীতজীবন বাপ্পার মনে জাগায় গভীর নস্টালজিয়া। সেই সব দুর্লভ স্মৃতি এবার তিনি ভাগ করে নেবেন দর্শকদের সঙ্গে।

মাছরাঙা টেলিভিশনের বিশেষ অনুষ্ঠান ‘নাইনটিজ মিউজিক স্টোরি’-তে বাপ্পা মজুমদার শোনাবেন তার সংগীত জীবনের পেছনের অজানা গল্পগুলো। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আজ ১৩ সেপ্টেম্বর, শনিবার রাত ১২টায়।

অনুষ্ঠানটি রচনা করেছেন রিয়াদ শিমুল এবং প্রযোজনা করেছেন এস এম হুমায়ুন কবির।

