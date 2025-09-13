  2. বিনোদন

শাবানার ছেলের বিয়ে, পাত্রী কে

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৫ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শাবানার ছেলের বিয়ে, পাত্রী কে
বাঁয়ে নবদম্পতি নাহিয়ান ও জারিন, ডানে স্বামী ওয়াহিদ সাদিকের সঙ্গে শাবানা

বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেত্রী শাবানা। প্রযোজক ওয়াহিদ সাদিক তার স্বামী। এক সময় নিয়মিতই যার দেখা মিলতো রুপালি পর্দায় এখন তার স্থায়ী নিবাস সাগর আর তেরো নদীর ওপারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। পরিবার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে রয়েছেন তিনি। মাঝে মধ্যে দেশে আসেন।ঘোরেন, কাজ সেরে আবার ফিরে যান।

এবার এলো তার ছেলের বিয়ের খবর। গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে, শাবানা-সাদিক দম্পতির একমাত্র ছেলে নাহিয়ান সাদিক বিয়ে করেছেন। নববধূর নাম জারিন ওয়ালিমা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের শিক্ষার্থী বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

শাবানার স্বামী ওয়াহিদ সাদিকের ভাগনি রায়হান জামান। তিনি গণমাধ্যমে জানিয়েছেন, গত ৮ সেপ্টেম্বর দুই পরিবারের উপস্থিতিতে পারিবারিক পরিবেশে নাহিয়ান ও জারিনের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

নাহিয়ান ও জারিন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রেই অবস্থান করছেন।

নাহিয়ানের বিয়ের খবরে চলচ্চিত্র অঙ্গনের অনেকেই শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন নবদম্পতির প্রতি।

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

রিয়া মণিকে নিয়ে ঢাকা ছেড়ে বগুড়ায় স্থায়ী হলেন হিরো আলম

রিয়া মণিকে নিয়ে ঢাকা ছেড়ে বগুড়ায় স্থায়ী হলেন হিরো আলম

সিনেমা
অসহায় ১৫০০ পরিবারের পাশে শাহরুখ খান

অসহায় ১৫০০ পরিবারের পাশে শাহরুখ খান

গান
‘আন্ধার’ সিনেমায় দেখা যাবে আফসানা মিমিকে

‘আন্ধার’ সিনেমায় দেখা যাবে আফসানা মিমিকে

চলচ্চিত্র