শাবানার ছেলের বিয়ে, পাত্রী কে

শাবানার ছেলের বিয়ে, পাত্রী কে
বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেত্রী শাবানা। প্রযোজক ওয়াহিদ সাদিক তার স্বামী। এক সময় নিয়মিতই যার দেখা মিলতো রুপালি পর্দায় এখন তার স্থায়ী নিবাস সাগর আর তেরো নদীর ওপারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। পরিবার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে রয়েছেন তিনি। মাঝে মধ্যে দেশে আসেন।ঘোরেন, কাজ সেরে আবার ফিরে যান।
এবার এলো তার ছেলের বিয়ের খবর। গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে, শাবানা-সাদিক দম্পতির একমাত্র ছেলে নাহিয়ান সাদিক বিয়ে করেছেন। নববধূর নাম জারিন ওয়ালিমা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের শিক্ষার্থী বলে তথ্য পাওয়া গেছে।
শাবানার স্বামী ওয়াহিদ সাদিকের ভাগনি রায়হান জামান। তিনি গণমাধ্যমে জানিয়েছেন, গত ৮ সেপ্টেম্বর দুই পরিবারের উপস্থিতিতে পারিবারিক পরিবেশে নাহিয়ান ও জারিনের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।
নাহিয়ান ও জারিন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রেই অবস্থান করছেন।
নাহিয়ানের বিয়ের খবরে চলচ্চিত্র অঙ্গনের অনেকেই শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন নবদম্পতির প্রতি।
এলআইএ/এমএস