এক ছবিতে এত তারকা
নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে যাত্রা করেছিলেন তারা শোবিজে। সময়ের পরিক্রমায় প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠিত আজ। কেউ পরিচালক হয়েছেন, কেউ নাট্যকার ও পরিচালক। কেউ আবার মাসুম রেজার মতো কেবল নাট্যকার হিসেবেই পরিচিত পেয়েছেন। বাকি দুজন হলেন সালাহউদ্দিন লাভলু ও গিয়াসউদ্দিন সেলিম। তিনজনকে এবার একসঙ্গে দেখা গেল অভিনয় দম্পতি রহমত আলী-ওয়াদিদা মল্লিক জলির এক ঘরোয়া আয়োজনে। তাদের সঙ্গে দেখা গেছে একঝাঁক তারকা অভিনয়শিল্পীকেও।
এই মিলন মেলার উদ্দেশ্য রহমত-জলির নতুন বাসায় প্রবেশ উপলক্ষে। তারা সম্প্রতি এই আয়োজন করেন। সেখানে অংশ নেন অভিনয় ভুবনের তারকারা। একটি ছবি পোস্ট করে সেই তথ্য জানিয়েছেন নাট্যকার মাসুম রেজা। তিনি লেখেন, ‘ছবিটার গুণগত মান তেমন না কিন্তু আমার কাছে এর একটা তাৎপর্য আছে। ছবিতে খুব কাছাকাছি আমি, লাভলু এবং গিয়াসউদ্দিন সেলিমকে দেখা যাচ্ছে। আমরা তিনজন সেই মধ্য-নব্বই থেকে একসাথে আমাদের সৃজনকর্ম শুরু করেছিলাম। সালাহউদ্দিন লাভলু ডিরেক্টর, সেলিম রাইটার, ডিরেক্টর আর আমি কেবল রাইটার।’
তিনি আরও লেখেন, ‘ছবিতে দেশের টিভি মিডিয়ার যেসব ট্যালেন্টেড শিল্পীদের সমাগম হয়েছে তাদের সাথে সেই শুরু থেকেই আমরা কাজ করেছি। তাদের অনেকের জনপ্রিয় নাটকের নির্মাতা আমরা। রহমত দা এবং জলি আপার নতুন বাসায় প্রবেশ উপলক্ষে এই আয়োজন। লিজেন্ডারিতুল্য অভিনেত্রী দিলারা জামান আর ডলি জহুরের উপস্থিতি আয়োজনে একটা ক্লাসিক আমেজ এনে দিয়েছিলো।’
ছবিতে থাকা শিল্পীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে মাসুম রেজা লিখেছেন, ‘ছবির শুরুতেই বাচ্চা ছেলেটির মতো বসা আরফান আহমেদ। তার পেছনে ফারজানা চুমকি, নওশিন, মৌসুমী, সুইটি, রোবেনা, তাদের পেছনে বসা মীর সাব্বির, দাঁড়ানো মোশাররফ করিম। এদিকে রওনক, শোয়েব, মাসুদ মহিউদ্দিন, আদনান হিল্লোল, নাসিম। একদম পেছনের উচ্চাসনে বসা দীপা খন্দকার ও সুষমা সরকার। আছেন ফারাজানা রোওশন, লিটন কর, মনির, পাশা, রিপনসহ আরও অনেকে যারা আমাদের দীর্ঘদিনের সহযাত্রী। ছবিটা তুলেছেন তাহমিনা সুলতানা মৌ।’
আয়োজন করা অভিনয় দম্পতি রহমত আলী ও ওয়াহিদা মল্লিক জলিকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি লেখেন, ‘রহমত দা এবং জলি আপার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা এই আয়োজনের জন্য। তোমাদের নতুন বাড়িতে তোমরা সুখে শান্তিতে বাস করো।’
ছবিটি দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন নেটিজেনরা। এক ছবিতে এত তারকার উপস্থিতি বেশ চমক হয়ে এসেছে তাদের জন্য।
