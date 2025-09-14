ফরিদা পারভীনের মৃত্যুতে ফেসবুক যেন শোকবই
ফরিদা পারভীনের শূন্যতা পূরণ হবার নয়। তিনি ছিলেন বাংলা গানের অসামান্য এক শিল্পী। আধুনিক, দেশের গান থেকে শুরু করে তিনি সিনেমাতেও গেয়েছেন। তবে লালনের গানে তিনি কালজয়ী হয়ে আছেন। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) তিনি না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। তার মৃত্যু সংগীতসহ শোবিজে শোকের ছায়া নামিয়েছে।
শিল্পী ফরিদা পারভীনের মৃত্যুতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শোক জানিয়েছেন অনেক তারকা। এক পোস্টে শাকিব লেখেন, ‘লোকসংগীতের দেশবরেণ্য শিল্পী ফরিদা পারভীনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি ছিলেন আমাদের লালনগীতি, নজরুলসংগীত ও দেশাত্মবোধক গানের এক উজ্জ্বল দীপ্তি, যার কণ্ঠে ছিল বাংলার মাটি, মানুষের আত্মা ও সংস্কৃতির স্পন্দন। তার অনন্য সাধনা ও সুরের ছোঁয়া আমাদের হৃদয়ে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।’
প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী অদিতি মোহসিন লিখেছেন, ‘চলে গেলেন ফরিদা আপা। অনন্তযাত্রা শান্তির হোক। বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।’
সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দিন ইউসুফ লিখেছেন, ‘প্রিয় ফরিদা পারভীন, শোক ও শ্রদ্ধা।’
জনপ্রিয় পপ তারকা ফেরদৌস ওয়াহিদ লিখেছেন, ‘চলে গেলেন ফরিদা পারভীন। যতদিন বাংলাদেশের মানুষ গান শুনবে ততদিন ফরিদা পারভীন মানুষের মাঝে হীরার টুকরোর মত জ্বলজ্বল করবে।’
জনপ্রিয় মডেল, অভিনেত্রী ও গায়িকা রাফিয়াত রশিদ মিথলা লিখেছেন, ‘আরেকজন কিংবদন্তি চলে গেলেন, আমাদের লালনগীতির রানী ফরিদা পারভীন, শান্তিতে ঘুমান।’
জিঙ্গেল কিং’খ্যাত রিপন খান লিখেছেন, ‘আপা চিরবিদায় নিলেন! ইন্না-লিল্লাহ ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন।’
জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আঁখি আলমগীর লিখেছেন, ‘এভাবেই একে একে চলে যাবেন সবাই, চলে যাবো আমরাও। শ্রদ্ধা দোয়া জানাই গুণী শিল্পী ফরিদা পারভিনকে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।’
রবীন্দ্র সংগীতের সুপরিচিত শিল্পী অণিমা রায় লিখেছেন, ‘প্রিয় ফরিদা পারভীন আপা, আপনিও চলে গেলেন! অতল শ্রদ্ধা!’
এ সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কোনাল লিখেছেন, ‘বিনম্র শ্রদ্ধা হে মহান শিল্পী। আল্লাহ পাক আপনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুণ। আমীন।’
স্বনামধন্য নাট্যকার ও চিত্রনাট্যকার জিনাত হাকিম ফরিদা পারভীনের কালজয়ী আধুনিক গানের লাইন লিখেছেন, ‘সে এখন ঘোমটা পরা কাজল বধু দূরের কোন গাঁয়ে! ওপারে ভালো থাকুন। থাকুন শান্তির চিরনিদ্রায়!’
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী নাজনিন হাসান চুমকী লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ আরও একজন রত্নকে হারালো... ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।’
সুপরিচিত নির্মাতা চয়িনকা চৌধুরী লিখেছেন, ‘আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়, পারে লয়ে যাও আমায়... ওই পারেই চলে গেলেন তিনি। বিনম্র শ্রদ্ধা ফরিদা পারভীন। আপনাকে মনে পড়বে.. আপনার গাওয়া লালনগীতিই শ্রেষ্ঠ। পরপারে শান্তিতে থাকবেন, এই প্রার্থনা।’
গুণী অভিনেত্রী ফারজানা ছবি লিখেছেন, ‘কতো ক্ষণস্থায়ী এই অমূল্য জীবন।’
আধুনিক গানের শিল্পী ও প্রখ্যাত গীতিকার মাজহারুল আনোয়ারের কন্যা দিঠী আনোয়ার লিখেছেন, ‘শান্তিতে বিশ্রাম নিন কিংবদন্তি ফরিদা পারভিন আন্টি, লালনসম্রাজ্ঞী।’
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নির্মাতা মোস্তাফিজুর রহমান মানিক লিখেছেন, ‘লালনকন্যা ফরিদা পারভীন আমাদের মাঝে আর নেই। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মহান মালিক উনার আত্মা কে শান্তি প্রদান করুন। আমিন।’
তরুণ প্রজন্মের মেধাবী অভিনেতা ইমিতয়াজ বর্ষণ ফরিদা পারভীনের গাওয়া বিখ্যাত লালনগীতির লাইন লিখেছেন, ‘লালনের গানের সাথে আমার পরিচয় ফরিদা পারভীনকে শুনে শুনে। উনি হয়তো বাউল জীবনযাপন করতেন না, কিন্তু লালনের গানকে সারা বাংলাদেশ এমনকি বিদেশেও এ পৌঁছে দিয়েছেন। ফরিদা পারভীনের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।’
চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠ বিজয়ী গায়িকা ঝিলিক লিখেছেন, ‘ফরিদা পারভীন ম্যাম চলে গেলেন। দেশের সংগীত অঙ্গন থেকে সকল গুণীদের হারিয়ে ফেলছি আমরা।’
শিল্পী দেবলীনা সুর লিখেছেন, ‘কিছু বলার ভাষা নেই!’
ক্লোজআপ তারকা মেহরাব লিখেছেন, ‘কিংবদন্তী সুর সম্রাজ্ঞী শ্রদ্ধেয় ফরিদা পারভীন ম্যাডামের প্রয়াণে বিনম্র শ্রদ্ধা। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।’
রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী ফারহিন খান জয়িতা লিখেছেন, ‘আমাদের একজন ফরিদা পারভীন ছিল। বিদায় কিংবদন্তি...... যাত্রা শুভ হোক......’
মেধাবী অভিনেতা রাশেদ মামুন অপু লিখেছেন, ‘বিনম্র শ্রদ্ধা’।
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামাল লিখেছেন, ‘রেস্ট ইন পিচ ফরিদা পারভীন।’
