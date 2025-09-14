রাশমিকার হাতে হীরার আংটি, তবে কি বাগদান হয়েছে অভিনেত্রীর

রাশমিকার হাতে হীরার আংটি, তবে কি বাগদান হয়েছে অভিনেত্রীর
দক্ষিণী সিনেমার সুপারস্টার রাশমিকার হাতে ঝলমল করছে একটি বড় হীরার আংটি। এ ছবি প্রকাশ্যে আসতেই তোলপাড় চলচ্চিত্র অঙ্গনে। তবে কি সবার আড়ালে, চুপি চুপি বাগদান সারলেন রাশমিকা মান্দানা? পাত্র কি বিজয় দেবারাকোন্ডা? এমন প্রশ্ন জেগেছে অনুরাগীদের মনে।
অবশেষে আসল ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। বাগদান নিয়ে আসল সত্যিটা জানালেন অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ‘সাউথ ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল মুভি অ্যাওয়ার্ডস’র রেড কার্পেটে হাজির ছিলেন রাশমিকা। শ্যাম্পেন রঙা শাড়িতে দ্যুতি ছড়াচ্ছিলেন তিনি। তবে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টা নজর কেড়েছিল, তা হলো তার বাম হাতের অনামিকায় বিশাল বড় একটি হীরার আংটি। এই আংটি দেখে অনেকেই কার্যত নিশ্চিত হয়েছিলেন যে বাগদান সেরে ফেলেছেন বিজয় আর রাশমিকা।
তাদের প্রেমের গুঞ্জন মোটেই নতুন নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রেমের কথা স্বীকার না করলেও, প্রায়ই একসঙ্গে ঘুরতে যান তারা। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার ও করে নেন সেই সব ছবি, তবে আলাদা আলাদা। এ পরিস্থিতিতে রাশমিকার অনামিকায় হীরের আংটি দেখে অনেকেই মনে করেছিলেন যে বিজয়ের সঙ্গে গোপনে বাগদান সেরেছেন তিনি। শুভদিন আসতেও আর বেশি দেরি নেই হয়তো।
দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ‘সাউথ ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল মুভি অ্যাওয়ার্ডস’ শেষ করে মুম্বাইয়ে ফিরে আসেন রাশমিকা। আর সম্প্রতি একটি স্যাঁলো থেকে বের হওয়ার সময় ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন রাশমিকা। সেখানে অবশ্য তার হাতে সেই হীরের আংটিটি দেখা যায়নি। যদি সেটা বাগদানের আংটিই হয়, তবে রাশমিকা সেই আংটি হাত থেকে খুললেন কেন? সুতরাং বোঝাই যায় যে রাশমিকা বাগদান সারেননি। ওটি ছিল কেবল দুবাইয়ে তার সাজের অংশ। আদৌ বাগদান সারেননি তিনি।
এর আগে অবশ্য রাশমিকাকে বিয়ে নিয়ে যখনই প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি ইন্ডাস্ট্রির কাউকে বিবাহ করবেন কি না, অভিনেত্রী হেসে জবাব দিয়েছিলেন, ‘এই উত্তর সবার জানা’। তবে অনেকেরই ধারণা, রাশমিকা আর বিজয়ের বিয়ের সানাই বেজে ওঠো কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র।
এমএমএফ/জিকেএস