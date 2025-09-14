বিশেষ উপায়ে ইউটিউব থেকে ব্যাপক আয় করছে আমিরের সিনেমা

  2. বিনোদন

০৯:১৭ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বলিউডের ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’ আমির খানের সিনেমা ওটিটি নয়, এক বিশেষ উপায়ে ইউটিউব থেকেই দারুণ আয় করছে। সম্প্রতি আমির খান তার ‘সিতারে জামিন পার’ সিনেমাটি নিয়ে এমন একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা পুরো ইন্ডাস্ট্রিকে অবাক করে দিয়েছে।

প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার মাত্র ছয় সপ্তাহ পরে, তিনি কোনো ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সিনেমাটি বিক্রি করেননি, বরং সরাসরি ইউটিউবে পে-পার-ভিউ মডেলে এটি চালু করেছেন। এতে দর্শকদের সিনেমাটি দেখার জন্য ১০০ রুপি দিতে হচ্ছিল। এবার আমির প্রকাশ করেছেন যে, এই মডেল সিনেমাটি প্রায় ২০ গুণ বেশি ব্যবসা করেছে, যা নিজেই একটি রেকর্ড বলে মনে করেন তিনি।

আমির এই প্রসঙ্গে জানান যে, তিনি এই পদক্ষেপটি ইন্ডাস্ট্রির ভালোর জন্য করেছেন। কারণ করোনার পর থেকে হলে ব্যবসা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে ভালো সিনেমাগুলো প্রেক্ষাগৃহে যে সময় পাওয়া উচিত, ওটিটিতে মুক্তি সেই সুযোগ কেড়ে নেয়। তবে তার ওটিটি নিয়েও কোনো সমস্যা নেই এবং তিনি স্ট্রিমিং চুক্তির জন্য প্রস্তুত। বর্তমানে, আমির এ সিনেমার দুর্দান্ত আয় উপভোগ করছেন।

‘সিতারে জামিন পার’র জন্য আমির ১২৫ কোটি রুপির ওটিটি চুক্তি করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নিজেই ঝুঁকি নেন। আমির জানান যে ইউটিউব প্রতিদিন ৫০-৬০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছায়, যেখানে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের বিস্তৃতি খুবই কম। তাই তিনি এই পথ বেছে নিয়েছেন।

আমির খান আরও জানান যে পে-পার-ভিউ ধারণাটি তার মনে অনেক দিন ধরেই ছিল, কিন্তু এখন ইউপিআই (UPI) এবং ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ এটিকে আরও সহজ করে তুলেছে। এই মুহূর্তে এই ব্যবসাটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তবে তিনি মনে করেন যে আগামী সময়ে এ মডেলটি চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য একটি নতুন পথ সৃষ্টি করবে।

