সালমান শাহর নায়িকারা কে কোথায়

সালমান শাহর নায়িকারা কে কোথায়
ঢাকাই সিনেমার অমর নায়ক সালমান শাহ মাত্র চার বছরের ক্যারিয়ারে ২৭টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। সিনেমার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন তিনি মৌসুমীর সঙ্গে। দুজনেরই প্রথম সিনেমা ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’। প্রথম ছবিতেই বাজিমাত। হিট জুটির তকমা পান তার। তবে একটা সময় মৌসুমীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় সালমানের। তিনি অন্য নায়িকাদের নিয়ে ছবি করতে শুরু করেন।
সেই ধারাবাহিবকতায় প্রায় এক ডজন নায়িকাদের সঙ্গে কাজ করেছেন সালমান শাহ। তাদের মধ্যে দারুণ এক সফল জুটি গড়ে উঠে শাবনূরের সঙ্গে। এছাড়াও কাজ করেছেন লিমা, শাবনাজ, শাহনাজ, শিল্পী, বৃষ্টিসহ আরও কয়েকজন নায়িকার বিপরীতে।
সালমান শাহ নেই আজ ২৯ বছর। কিন্তু এতটুকু কমেনি তার আবেদন, জনপ্রিয়তা। তার সবকিছু নিয়েই ভক্তদের কৌতুহল রয়েছে। তেমনি তার নায়িকাদের প্রতিও ভক্তদের আগ্রহ আজও কমেনি। চলুন দেখি, আজ তার নায়িকারা কে কোথায় আছেন।
মৌসুমী
‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’, ‘অন্তরে অন্তরে’, ‘স্নেহ’, ‘দেনমোহর’ ছবিতে সালমানের সঙ্গে জুটি বেঁধে সাফল্য পেয়েছেন মৌসুমী। ওমর সানীকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন তিনি। তার আছে এক কন্যা ও এক পুত্র। বর্তমানে তিনি আছেন মার্কিন যুুক্তরাষ্ট্রে।
শাবনূর
সালমান শাহের নাম নিলেই যে নায়িকার নাম সবার আগে মনে আসে তিনি শাবনূর। অনবদ্য এক জুটি হয়ে উঠেছিলেন তারা। একসঙ্গে অভিনয় করেছেন ‘তুমি আমার’, ‘সুজন সাথী’, ‘বিক্ষোভ’, ‘স্বপ্নের ঠিকানা’, ‘মহামিলন’, ‘বিচার হবে’, ‘তোমাকে চাই’, ‘স্বপ্নের পৃথিবী’, ‘জীবন সংসার’, ‘চাওয়া থেকে পাওয়া’, ‘প্রেম পিয়াসী’, ‘স্বপ্নের নায়ক’, ‘আনন্দ অশ্রু’, ‘বুকের ভিতর আগুন’ ছবিতে। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় পুত্র আইজান নেহান ও ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে বসবাস করছেন। বলা চলে অভিনয় থেকে দূরেই আছেন। মাঝে হঠাৎ সিনেমায় প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দিয়েও আবার আড়ালে চলে গেলেন তিনি। তবে তাকে সরব দেখা যায় ফেসবুকে।
শাবনাজ
সালমান শাহের সঙ্গে ‘আঞ্জুমান’, ‘আশা ভালোবাসা’, ‘মায়ের অধিকার’ ছবিতে জুটি হয়ে সাফল্য পেয়েছেন শাবনাজ। বর্তমানে অভিনয় ছেড়ে স্বামী-সংসার নিয়ে ব্যস্ত তিনি। এই অভিনেত্রী বিয়ে করেছেন নায়ক নাঈমকে। সেই সংসারে দুই কন্যার জননী শাবনাজ।
লিমা
‘প্রেমযুদ্ধ’ ও ‘কন্যাদান’ ছবিতে সালমানের নায়িকা হিসেবে অভিনয় করে আলোচনায় আসেন লিমা। নব্বই দশকের শেষদিকে সিনেমা ছেড়ে চলে যান তিনি। দীর্ঘদিন পার্লার ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন ঢাকাতে। বর্তমানে আমেরিকায় বসবাস করছেন।
বৃষ্টি
মাত্র একটি ছবিতেই সালমানকে পেয়েছিলেন বৃষ্টি। সেই ছবির নাম ‘এই ঘর এই সংসার’। দুজনের কেমিস্ট্রি দারুণ জমজমাট হয়ে ফুটেছিল সিনেমাটিতে। আজও ছবিটি দেখতে বসে মুগ্ধ হন দর্শক। সালমানের মৃত্যুর পর বৃষ্টিও অভিনয়ে খুব একটা আগ্রহী হননি। জানা গেছে, বর্তমানে আমেরিকায় আছেন এই অভিনেত্রী।
সোনিয়া
ঢাকাই সিনেমায় বেশ সম্ভাবনাময়ী এক নায়িকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন সোনিয়া। অনেক ছবিতে কাজ করে প্রশংসিত হয়েছেন। সালমান শাহের সঙ্গে ‘স্বপ্নের ঠিকানা’ ছবিতে নায়িকা হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল তার। প্রায় ২০ বছর ধরে তিনি অভিনয়ের বাইরে। বর্তমানে লন্ডনে বসবাস করছেন। সেখানে স্বামী, সংসার ও সন্তানদের নিয়ে বেশ সুখেই কাটছে তার দিনকাল।
কাঞ্চি
সালমান শাহের ক্যারিয়ারে দারুণ একটি সিনেমা ‘আনন্দ অশ্রু’। এ ছবির নায়িকা ছিলেন কাঞ্চি। নব্বই দশকের শেষ দিকে হঠাৎ নিজেকে শোবিজ থেকে সরিয়ে নেন তিনি। বর্তমানে বিদেশে বসবাস করছেন বলে খবর পাওয়া যায়। তবে দেশে কোথায় আছেন তা নিশ্চিত নয়।
শাহনাজ
সালমান শাহের ভক্তদের কাছে উপভোগ্য একটি সিনেমা ‘সত্যের মৃত্যু নেই’। এই ছবিতে শাবানার সঙ্গে সালমানের অভিনয় আজও দর্শককে মুগ্ধ করে যায়। ছটকু আহমেদ পরিচালিত ছবিটিতে সালমানের নায়িকা ছিলেন শাহনাজ। বর্তমানে অভিনয় ছেড়ে ধর্মকর্মে মন দিয়েছেন তিনি। থাকেন ঢাকা শহরেই। শোনা যায়, সালমানেরই এক ঘনিষ্ট বন্ধুকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন শাহনাজ।
শিল্পী
মাত্র একটি ছবিতেই সালমান শাহের বিপরীতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন নায়িকা শিল্পী। সেটিকে ক্যারিয়ারের সেরা ছবি বলে মনে করেন তিনি। সিনেমার নাম ‘প্রিয়জন’। এ ছবিতে সালমান শাহ ছাড়াও ছিলেন রিয়াজ। ২০০০ সালে সিনেমা ছেড়ে দেন শিল্পী। ২০১৩ সাল পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে নাটকে কাজ করেছেন। বর্তমানে বনানীতে এক পুত্র ও এক কন্যার সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছেন।
সাবরিনা
‘আশা ভালোবাসা’ ছবিতে সালমান শাহের নায়িকা ছিলেন সাবরিনা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বর্তমানে নারায়ণগঞ্জে সংসার করছেন তিনি। সেখানে স্বামী ও সন্তান নিয়ে সুখে আছেন তিনি।
শ্যামা
ঢালিউডের এক হতভাগ্য অভিনেত্রী শ্যামা। অল্প বয়সেই নিভে গেছে তার জীবন প্রদীপ। নব্বই দশকের শেষদিকে সড়ক দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যু হয় তার। ‘শুধু তুমি’ ছবিতে তিনি সালমানের নায়িকা হয়েছিলেন।
নাটক ও ছোটপর্দা
সালমান শাহের অভিনয়ের শুরুটা ছিল ছোটপর্দা দিয়ে। বেশকিছু নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। সেইসব নাটকে তার বিপরীতে কাজ করেছেন শমী কায়সার, তমালিকা কর্মকার ও তানভীন সুইটি। তিন অভিনেত্রীর স্মৃতিতেই চিরসবুজ হয়ে আছেন সালমান। তারা আজও মিস করেন সালমানের অভিনয়, চঞ্চল স্বভাব। তিন অভিনত্রীর মধ্যে তমালিকা কর্মকার বর্তমানে আমেরিকায় প্রবাসী। তানভীন সুইটি দেশে আছেন। অভিনয়ে প্রায় নেই বললেই চলে। নাটকে সালমানের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি কাজ করা শমী কায়সার বর্তমানে অভিনয়ে অনিয়মিত, ব্যবসা ও রাজনীতিতে ব্যস্ত।
এলআইএ/জিকেএস